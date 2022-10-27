Flaş Gelişme PTT’den geldi! Devlet 10.000 TL Nakit Ödeme Yapıyor

Alınan son dakika kararına göre PTT devlet destekli olarak vatandaşların nakit ihtiyaçlarına karşılık olarak 10.000 TL tutarında bir ödeme yapılacağı bilgisini iletti. Bahse konu olan bu flaş gelişme sayesinde, vatandaşların nakit ihtiyaçları Zaman kaybetmeden hemen PTT tarafından devlet destekli bir şekilde ödenecektir. Kampanya ile ilgili katılım detayları ve ödeme seçenekleri haberin devamında sizlere sunulmaktadır.

PTT vatandaşların nakit olarak sıkıntı yaşadıkları bu dönemde çeşitli alanlarda gelişen ihtiyaçları rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için resmi web sitesi üzerinden bu kampanya katılım şartlarını açıklamıştır. 10.000 TL tutarında yapılacak olan ödeme koşulları ve detayları kamuoyuna duyurulduğundan itibaren vatandaşlar nezdinde büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Vatandaşlar, PTT aracılığı ile 10.000 TL tutarındaki kredi ödemesini nakit olarak alabilmek için şubelerde ve PTT ATM’leri üzerinde kuyruk oluşturmaya başlamıştır.

Vatandaşların, özellikle Pandemi dönemi ile birlikte başlayan ekonomik bunalım ve nakit sıkıntısı yaşamalarıyla beraber devlet tarafında yaşanan sıkıntıların hemen önlenebilmesi için PTT aracılığıyla çeşitli kampanyalara imza attığını daha önce de gördük. İşte PTT kışa girmeden önce vatandaşların nakit olarak yaşayabilecekleri sıkıntıları düşünerek buna yönelik gerekli önlemleri hızlı bir şekilde olmuştur. Kışa girmeden önce 10.000 TL tutarındaki nakit ödemeyi alabilmek için PTT mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi aynı zamanda PTT şubelerine giderek de şubeler üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru adımlarını gerçekleştirdikten hemen sonra birkaç dakika içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuç bilgileri iletilecek ve sizler de hemen banka hesaplarınıza bu paranın yattığını görebileceksiniz.