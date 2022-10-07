Flaş! Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşı alanlara 50.000 TL ödenecek! Sabah hesaplarınızı kontrol edin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan emekliler için kamu bankaları üzerinden destek kredileri ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak, aynı gün içerisinde 50000 TL olarak sizlere gönderilecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alabilecek onaylanan kredileri de yine hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri bu kredilerden yararlanmak için maaş müşterisi olması, bankalar tarafından istenen şartlardan bir tanesidir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak için banka müşterisi olmanız ve internet şifresi oluşturarak mobil uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank haricinde kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşı Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası veya iş Bankası üzerindeyse de bu bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve en yakın banka şubesi üzerinden de 50.000 TL gelir belgesiz kredi alabilirsiniz. Emekli maaş almış olduğunuz, bankalar üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartları uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen işlem yapılır ve kredi ödemelerinden faydalanarak da sizlere hızlı bir şekilde kredi kullandırılmaktadır. Devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilerde, emekli maaşı üzerinden yapacağınız tüm kredi başvurularında, sizlere en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi verecek olan kamu bankaları, ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere destek olacaktır.