Fırat Ögeday Kimdir?

2001 yılında Çorlu, Tekirdağ’da dünyaya gelen Fırat Ögeday, imza attığı başarılı projeler ile adını sıklıkla ulusal ve uluslararası mecralarda duyurmayı başarıyor. 6 yıldır kariyerinde başarıyla ilerleyen Ögeday, daha şimdiden birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık hizmeti veriyor ve ulusal haber sitelerinde bilgilendirici birçok röportajı mevcut.

Giderek dinamikleşen firma ilişkileri ve Pazar arayışları, sosyal medyayı günümüzdeki en önemli kozlardan birisi haline getirdi. Her ne kadar genellikle sosyal medyanın olumsuz etkileri üzerine haberlere rastlasak bile, birçok marka ve şirket başarısını sosyal medyaya borçlu. Sosyal medya pazarlamacılığının oldukça yeni bir disiplin ve uğraş olduğunu düşünürsek, bu alanda 6 yıllık profesyonel bir kariyer azımsanamayacak bir özgeçmiş yaratıyor.

Sosyal medya pazarlamacılığından, danışmanlığa, marka itibarı oluşturmaktan, sosyal medya ilişkilerine kadar birçok farklı alanda başarılı projelerde imzası bulunan Fırat Ögeday, birçok ulusal ve uluslararası firmanın da yakın takibinde. İşi gereği Türkiye’nin birçok güzel şehrini gezme fırsatı bulan Fırat Ögeday, her marka ve firmanın kurumsal yapısına uygun, kültürel değerlerle bezenmiş ve farklı bakış açılarını harmanlayan çalışma tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.