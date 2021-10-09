Başvuran Herkese 828TL Ek Ödeme Fırsatı! PTT Sonunda Müjdeyi Verdi

Pandemi sürecinin gelmesi ile birlikte pek çok vatandaş geçim sorunu çekmeye başladı. Söz konusu sorun ile ilgili adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Çözümlerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. Söz konusu müjde PTT tarafından geldi.

PTT üzerinden başvuru yapan ve geçim sorunu çeken vatandaşlara 828TL değerinde destek verilmesi beklenenler arasında yer almakta. PTT tarafından yapılan açıklamaya göre yaşlılık aylığı ile aylık olarak ödeme almak mümkün durumda. Yaşlılık aylığı almak isteyen vatandaşlar söz konusu aylığı nasıl alacağını sormakta.

PTT tarafından gelen açıklamaya göre yaşlılık aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekmekte. Bu şartlar arasında en önemli olanı başvuru kısmı. Yaşlılık aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların Aile ve çalışma sosyal bakanlığına giderek başvuruda bulunması gerekmekte.

Söz konusu başvurular E-Devlet üzerinden online şekilde de yapılabilmektedir. Başvurunun yanı sıra yaşlılık aylığı almak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunmakta.

Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Son zamanlarda yapılan maaş zamlarından yaşlılık aylığı alan ve alacak olanlar da faydalanmış durumda. Son güncelleme ile birlikte aylık olarak ödenecek tutar 828TL’ye kadar çıkartıldı. İhtiyaç sahibi olan ve aylık olarak ödeme almak isteyen yaşlıların başvuru yapması gerekmekte.

Resmi kurumlar tarafından belirlenmiş şartlara göre hareket etmesi gereken adayların karşılaması gereken bazı şartlar bulunmakta. Peki, yaşlılık aylığı alabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

· 65 Yaşında veya 65 yaşından büyük olmak.

· Aylık olarak kazancın, yapılacak olan hesaplamalar sonrasında muhtaçlık sınırının altında olması gerekmekte.

· SGK Güvenceleri kapsamında yer almıyor olmaması.

· SGK İş günü, prim ödemelerinin yer almıyor olması.

· Nafaka ödemesi alınıyorsa gelirin kişi başı asgari ücretin üçte birinin altında olması gerekmekte.

Söz konusu şartlar yasal olarak belirlenmiş olan şartlar. Şartları yerine getiren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aile ve çalışma bakanlığına direkt olarak başvuru yapabilmekte. Söz konusu başvuru sonrasında onay alan vatandaşlar aylık olarak ödeme alabilmekte.

Ödemeler PTT üzerinden yapılmakta. Onay alan vatandaşlar PTT üzerinden 828TL aylık alma hakkına sahip olacaktır