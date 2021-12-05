Filistinliler ve İnsan Hakları Grubu Kudüs 'İnfazını' Kınadı

Filistinli yetkililer ve insan hakları grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı bir saldırı gerçekleştiren Filistinli bir adamın öldürülmesini kınadı.

İsrail polisi, Cumartesi günü Kudüs'ün Eski Şehri yakınlarındaki saldırının gerçekleştiği yerin güvenlik kamerası videosunu yayınladı.

Görüntülerde, 25 yaşındaki Mohammad Salima olarak tanımlanan Filistinli, ultra Ortodoks Yahudi bir adamı bıçaklıyor ve ardından vurulup yere düşmeden önce bir İsrail polis memuruna yaklaşıyor gibi görünüyor.

Seyirciler tarafından çekilen diğer görüntülerde, İsrail polis memurlarının Salima'yı yerde yatarken ve bir tehdit oluşturmuyor gibi yakın mesafeden ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

İsrail'in Magen David Adom acil servisi, bıçaklanan kurbanın "orta ila şiddetli" durumda hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki bir adam olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), “görünen yargısız infaz karşısında şok olduğunu” söyledi.

"Görüntüler, Bay Sleemah'ın vurulup bastırılmadan önce yoldan geçen bir polis memuruna bıçakla saldırdığını gösteriyor. Yerde ve yaralıyken, İsrail güçleri Bay Sleemah'ı iki kez vurdu ve görünüşe göre onu öldürdü" dedi.

“Bunun gibi yargısız infazlar, iyi silahlanmış ve iyi korunan İsrail güvenlik personelinin Filistinlilere karşı düzenli olarak ölümcül güce başvurmasının ve İsrail kuvvetlerinin Filistinlileri öldürme ve yaralamalarından neredeyse tamamen sorumlu olmamalarının sonucudur. Bu durumda hesap sorulacak mı? BM İnsan Hakları Ofisi davayı daha fazla izliyor.”

İsrail basınına göre, İsrail adalet bakanlığı cinayetle ilgili sorgulamak üzere iki polis memurunun getirildiğini söyledi. Bakanlığın polis soruşturma birimi, olaydan kısa bir süre sonra polis memurlarının sorgulandığını ve şartsız serbest bırakıldığını söyledi.

Başbakan Naftali Bennett, memurları "tamamen desteklediğini" söyledi ve yaptığı açıklamada "İsrailli subaylardan beklendiği gibi çalıştıklarını" söyledi.

Filistin Yönetimi (PA) Başkanı Mahmud Abbas, vurulma olayının "İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden ve tolere edilmemesi gereken saldırganlığının bir devamı olduğunu" söyledi.

Filistin Yönetimi Başbakanı Mohammad Shtayyeh bunu bir "infaz suçu" olarak kınadı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail savaş suçlarıyla ilgili soruşturma dosyasına eklenmesi çağrısında bulundu.

İsrailli insan hakları grubu B'Tselem, bir tweet'te şunları yazdı: "İsrail makamlarının ve medyanın kullandığı sterilize edilmiş terminolojinin aksine, saldırgan "nötrleştirilmedi". Özetle idam edildi.”

Salima'nın öldürülmesi, İsrail parlamentosunda (Knesset) politikacılar arasında bir tartışmaya yol açtı.

Ağırlıklı olarak Filistinli bir parti olan Joint List'e sahip bir milletvekili olan Ofer Cassif, cinayeti “özet infaz” ve “açık bir savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Bir başka Ortak Liste MK'si olan Aida Touma-Sliman şunları söyledi: "Artık tehdit oluşturmayan bir adamı idam etmek korkunç bir suçtur. İşgalin yarattığı gerçek bu” dedi.

Sol görüşlü Meretz partisinden milletvekili Esawi Freige, bu gibi durumlarda ateş etmenin yalnızca "hayat kurtarmak ve artık tehlike arz etmeyen saldırganların canını almak için değil" yapılması gerektiğini söyledi. Olayın görüntülerine “insan hayatına kayıtsızlık gösteren bir eylem” vurgusu ekledi.

Polise nezaret eden İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Bar-Lev, polis memurlarının ilk atıştan sonra "vurulan teröristin patlayıcı bir kemer patlatıp ateşlemeyeceğini belirlemek" için "bir veya iki saniye" süreleri olduğunu söyledi.