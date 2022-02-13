Tunus: Cumhurbaşkanı Yeni Yargı İzleme Örgütü Oluşturmak İçin Kararname Yayınladı

Tunus cumhurbaşkanı, yeni bir geçici Yüksek Yargı Konseyi kurarak, kaldırdığı organın yerini etkili bir şekilde alan ve kendisine ülkenin en üst düzey yargı örgütünü kontrol etmek için ek yetkiler veren bir kararname yayınladı.

Resmi Gazete'de Pazar günü yayınlanan kararnamede, cumhurbaşkanının hakimlerin seçimi, atanması, terfisi ve naklini kontrol ettiği ve belirli durumlarda görevden almalardan sorumlu bir disiplin organı olarak hareket edebileceği belirtiliyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak, yeni konseyde atanan yargıçların hiçbiri seçilmeyecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kais Saied'in 6 Şubat'ta konseyin "geçmişte kalacağını" açıklamasını protesto etmek için kullanılan bir tür muhalefet olan hakimlerin greve gitmelerini de yasaklar.

Pazar günü ilerleyen saatlerinde protestocular, ülkenin en büyük siyasi partisi Ennahda ve kararnamenin kamuoyuna açıklanmadan önce planlanan ayrı bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında başkent Tunus sokaklarına döküldü.

Tunus bayrakları sallayan bazıları, "Darbeyi kapatın... ellerini yargıdan çek".

Protestoculardan Nadia Salem Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "olan şey darbenin tamamlanması... Tunus, yeni bir demokrasi olduktan sonra yeni bir diktatörlüğe dönüştü".

Perşembe günü Saied, Adalet Bakanı Leila Jaffel' in ulusal televizyona yargı organının lağvedilmek yerine reforme edileceğini söylemesiyle geri tepiyor gibi görünüyordu.

Ancak Tunus Hakimler Derneği Başkanı Anas Hamadi El Cezire'ye verdiği demeçte, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Saied'in "meşru konseyi" lağvetmesi ve bunu yaparken yasal dayanaktan olmamasına rağmen "yürütme erkine itaat eden yeni bir konsey kurması" anlamına geldiğini söyledi.

Hamadi, "Bu konseyin çalışmaları cumhurbaşkanının iradesine tabidir, seçilmiş üye yoktur." dedi. "Başkanın bu organın çalışmalarını veto etme ve kararlarını bozma hakkı vardır.

"Bu, yargı erkinin demokratik ilkelere aykırı bariz ve açık bir şekilde sollamadır."

Pazar günkü protestolar, TunusLu Yargıçlar Derneği tarafından Çarşamba günü başlatılan ve ülke çapında yaygın olarak gözlenen iki günlük grevin ardından geldi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararnamenin "Cumhurbaşkanı'nın elindeki gücü pekiştirdiğini" ve "ülkedeki yargı bağımsızlığının her türlü benzerliğini" filı olarak sona erdirdiğini belirtti.

"Tunus'u, hakimlerin yürütme hevesi üzerine transfer edildiği ve görevden alındığı en karanlık günlerine geri getiriyor." diyen UAD, kararnameyi "anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Genellikle 2011 Arap Baharı isyanlarından çıkan tek demokrasi olarak övülen Tunus, Saied'in Ekim 2019'da yapılan ikinci tur seçimlerde neredeyse yüzde 73 oyla cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana kazanımlarının bir kısmının tersine döndüğünü gördü.

Yolsuzlukla mücadeleyi programının merkezine koyan Saied, Tunusluların ülkenin "temizlenmesini" istediği için yargı konseyinin kaldırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Başbakan, eylemlerinin geçici olduğunu söylemesine karşın, yeni kurulan geçici konsey için sabit bir süre belirtmedi.

Tunuslu gazeteci Elizia Volkmann El Cezire'ye verdiği demeçte, Saied'in kararnamesinin Eylül ayında kendisine yürütme ve yasama yetkileri verilmesinin ardından "üç ana devlet gücünü pekiştiriyor gibi göründüğünü" söyledi.

Yargı, Saied'in siyasi manevralarına, BAŞBAKAN Hicham Mechichi'yi görevden alıp parlamentoyu askıya aldığı 25 Temmuz'dan bu yana kesin bir şekilde karşı çıktı.

Volkmann, "Bu hafta her şey başa geldi." dedi.

Konsey, Saied'in cesedin "geçmişte kaldığını" açıklamasından bir gün sonra polis tarafından kilitlenen karargahının anahtarlarını talep etmek için İçişleri Bakanlığı'na karşı bir dava açtı. Cuma günü bir duruşma yapılmasına karşın henüz bir karar verilmedi.

Volkmann, Pazar günkü protestoların barışçıl olması beklenirken, yeni kararnameye duyulan öfkenin Tunus Cumhurbaşkanı Ben Ali'nin görevden alınışının yıldönümü olan 14 Ocak'ta patlak verenlere benzer ayaklanmalara yol verebileceğini söyledi.