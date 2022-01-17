Lira Sıkıntıları Sayesinde Kripto Yatırımı Türkiye'de Canlı ve İyi Durumda

İstanbul'un en işlek yaya geçidi İstiklal caddesinin hemen dışında, yoldan geçenler NakitCoins'teki pencerede kripto para fiyatlarını gösteren bir ekrana bakmak için durur.

Dükkana sadece bir avuç insan giriyor, ancak Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini almalarına veya satmalarına izin veren tuğla-harç borsası, Türk lirasının Türkiye'deki sanal kripto para birimlerinin popülaritesini nasıl artırdığının fiziksel bir örneği. skandallaşmış borsaların yakın tarihi.

Dünyanın geri kalanı gibi Türkler arasında da kriptoya ilgi yıllar içinde arttı. Ancak Türkiye'nin ekonomik krizi, milyonlarca meraklı gözlemciyi birikimlerini Bitcoin, Ethereum ve diğer madeni paralara yatırmaya itti. Yeni dönüşümler, vahşi, değişken fiyat dalgalanmalarına eğilimli olan kripto para birimlerinin yatırım vaadine çekilmiyor. Türk para biriminin yalnızca geçen yıl değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybettiğini gösteren bozgunlarla dolar çalkalanırken, sanal para birimlerini tasarruflarını korumak için potansiyel bir değer deposu olarak görüyorlar.

2018 yılında NakitCoins'i kuran ve şu anda ülkede üç şube açan Cem Yılmaz, kriptoya olan iştahın artmasının Türk halkının güvenilir yatırım arayışının en son göstergesi olduğunu söyledi.

Türk halkı yatırım yapmakla çok ilgileniyor, bu forex olabilir, altın olabilir, şimdi de kripto olabilir” dedi.

Yılmaz, kripto meraklılarının paralarını yalnızca eterde var olan borsalar aracılığıyla yeni bir sanal yatırım aracına yatırma konusundaki endişelerini aşmalarına yardımcı olmak için NakitCoins'i başlattı.

“Türkiye'de zaten çok sayıda çevrimiçi borsamız vardı, bu yüzden 'Neden sadece çevrimiçi olmak yerine insanların gelip soru sorabileceği ve kriptoyla yüzleşebileceği fiziksel bir şey olmasın?' diye düşündük” dedi.

Yılmaz, bugün NakitCoins müşterilerinin çoğunun yabancı olduğunu, çünkü Türkiye'deki mevcut düzenlemenin doğrudan Türk lirası ile nakit para ile çalışmayı zorlaştırdığını söyledi. Ancak o ve ülkenin kripto sektöründeki diğer oyuncular, işlerde yeni mevzuatın daha doğrudan çalışmasına izin vereceğini umuyor.

'Kriptleşme'

Reuters haber ajansı tarafından görülen Chainalysis ve Kaiko verilerine göre, Türkiye'de günlük kripto para işlemleri geçen yıl Mart ayında bir milyonu aştı.

Artış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı ay ülkenin merkez bankası başkanını sürpriz bir şekilde görevden almasının ardından liranın dalgalanmasının ardından geldi. Hacimler Nisan ayında azalmaya başladı, ancak merkez bankası ödeme için kripto para birimlerinin kullanımını yasakladığını açıkladıktan sonra. Ardından Nisan ayı sonlarında, iki Türk kripto para borsası – Thodex ve Vebitcoin – çöktü ve yüz binlerce kullanıcının varlıklarını sildi.

Ancak kripto para çılgınlığı, yükselen enflasyon karşısında bir dizi merkez bankası faiz indiriminin liranın değer çöküşünü görmesiyle birlikte, günde bir milyonu aşan işlem hacimleriyle geçen yılın son aylarında yeniden güçlendi.