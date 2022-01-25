Filistin Yönetimi Neden Muhalefete Baskı Yapıyor?

Analistler, Filistin Yönetimi'nin (PA) son aylarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki siyasi muhaliflere yönelik baskısını yoğunlaştırdığını söylüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih partisi tarafından yönetilen Filistin Yönetimi, Kasım ayından bu yana, başta Gazze merkezli direniş grupları Hamas ve Filistin İslami Cihad (PIJ) olmak üzere diğer siyasi partilere bağlı Filistinli mahkumların serbest bırakılması üzerine düzenlenen karşılama etkinliklerini engelledi.

Belki daha tartışmalı bir şekilde, İsrail tarafından öldürülen Filistinliler için -Filistinlilerin kutsal bir şekilde “şehitler” olarak adlandırdığı- cenaze törenleri de, rakip partilere verilen destek gösterilerini bastırmak amacıyla FY güvenlik güçleri tarafından kesintiye uğratıldı.

PA güvenlik güçleri, kalabalıklara göz yaşartıcı gaz sıkmak, etkinlik katılımcılarını önceden tutuklamak, Hamas, PIJ ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) parti bayraklarına zorla el koymak da dahil olmak üzere çeşitli vesilelerle şiddete başvurdu.

Geçen ay, 24 yaşındaki Amir al-Leddawi adındaki genç bir Filistinli, aracının devrilmesi sonucu aldığı yaralar nedeniyle öldü. 61 yaşındaki Hamas lideri Shaker Amara'nın Jericho'da serbest bırakılmasını kutlamak için bir tören düzenlendi.

PA yetkilileri, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını ve sonuçların henüz açıklanmadığını söyledi.

El-Leddawi'nin ailesinin yaşadığı Jericho'nun Akabat Jabr mülteci kampında kurulan soruşturma komitesi başkanı Yousif al-Zumur, Al Jazeera'ya soruşturmanın 30 Ocak'a kadar tamamlanacağını ve ardından sonuçların kamuya açıklanacağını söyledi.

Kasım ayı sonlarında, Batı Beytüllahim'deki Beit Jala köyünde İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Amjad Abu Sultan'ın cenazesi sırasında, sivil giyimli gizli güvenlik güçleri geçit törenine baskın düzenledi ve yaslıların Hamas'ı taşımasını zorla engelledi. , PIJ ve FHKC bayraklarına el koyarak ve kırarak.

FHKC yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi ve güvenlik servislerinin “siyasi partilere, muhaliflere ve aktivistlere yönelik sorumsuz kampanyalarına, tehditlerine ve sistematik kışkırtmalarına son verme sorumluluklarını üstlenmeleri” gerektiğini söylerken, Hamas “bu sadece [İsrail] işgaline hizmet ediyor ve Batı Şeria'daki direnişe zulmetme politikaları."

Azalan PA popülaritesi

Hamas lideri ve eski bakan Wasfi Qabha'nın Kasım ayı ortasında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninden günler sonra, serbest bırakılan mahkumlar için karşılama alaylarına düzenlenen baskınların sayısı belirgin bir şekilde arttı. Cenazesi sırasında düzinelerce silahlı adam, Hamas'ın ve daha az ölçüde PIJ'nin pankartlarını kaldırarak halkın önüne çıktı.

Siyasi analist Hani el-Masri, cenaze ve mahkum salıverme alaylarını engellemeye yönelik bu görünüşte yeni eğilimin, Filistin'de yaşayan 4,5 milyon Filistinli için bir devlet kurma konusundaki siyasi projesinin başarısız olması nedeniyle FY'nin popülaritesindeki düşüşe dayanabileceğine inanıyor. 1967 işgali altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi toprakları.