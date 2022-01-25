Guatemala: Yerli Kadınlar Cinsel Şiddet Kararını Kutluyor

Guatemala'da onlarca yıldır süren silahlı çatışmadan kurtulanlar, Guatemala mahkemesinin beş eski paramiliter devriye görevlisini savaş sırasında Yerli kadınlara tecavüz ve cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulan kararını memnuniyetle karşıladı.

Yargıçlar Yassmin Barrios ve Gelvi Sical Pazartesi günü, Guatemala ordusunu 1960'tan 1996'ya kadar sol güçlerle karşı karşıya getiren 36 yıllık çatışma sırasında 36 Yerli Maya Achi kadınının ev içi köleliğe, cinsel şiddete ve tecavüze maruz kaldığına hükmetti.

Mahkeme, sözde "Sivil Öz Savunma Devriyeleri" adlı paramiliter grubun beş eski üyesini 1980'lerin başında işlenen suçlardan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davadaki Yerli Maya Achi kadın davacıları, başkent Guatemala Şehrinden yaklaşık 176km (109 mil) uzakta, Baja Verapaz bölgesindeki Rabinal belediyesi çevresindeki köylerden.

Guatemala hükümetinin ve ordusunun kırsal topluluklardaki solcu savaşçılara karşı mücadelelerinde paramiliterleri harekete geçirdiğini gören çatışma sırasında işlenen suçlar için adalet talep etmek için yıllarını harcadılar ve bu haftaki kararın adalete giden yolda önemli bir adım olduğunu söylediler.

51 yaşındaki Yerli Maya Achi'den kurtulan ve davadaki davacılardan biri olan Pedrina Lopez, cezalar verilmeden önce Guatemala Şehrindeki mahkemenin dışında Al Jazeera'ya “Mutlu hissediyorum” dedi.

Lopez, 1980'lerin başında köyünde paramiliter devriyeler tarafından kaçırıldığında ve tecavüze uğradığında sadece 12 yaşındaydı. Karar hakkında “Yaptık” dedi. "Başımıza gelenlerin bir daha yaşanmasını istemiyoruz"

Adalet için savaş

Lopez ve davaya dahil olan diğer kadınlar, adalet arayışlarında zorlu bir savaşla karşı karşıya kaldılar.

Mahkemenin kararı, adalet aramak için örgütlenmeye başlamalarından 11 yıl sonra geldi. O zaman Rabinal'deki avukatlar, yerel kadınların neler olduğuna dair açıklamaları aracılığıyla cinsel şiddet kanıtı bulmaya başladılar.

Mahkeme davayı birçok kez kabul etmedi ve 2019'da Yargıç Claudette Dominguez'in ifadelere "inanmadığına" karar vermesinin ardından sanıklar serbest bırakıldı. Ancak temyiz üzerine yargı değiştikten sonra dava ilerledi.

Yerli kadınlar, Guatemala hükümeti ve Guatemala Ulusal Devrimci Birliği'nden sol güçlerin Aralık 1996'da savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşması imzalamasından sonra bile on yıllardır travmalarıyla yaşıyorlardı.

Guatemala'nın silahlı çatışması bu barış anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdiğinde, 200.000'den fazla insan öldü, 45.000'i kayboldu ve bir milyondan fazla ülke içinde ve dışında yerinden edildi. Birleşmiş Milletler destekli bir hakikat komisyonu, yerli Mayaların kurbanların yüzde 83'ünden sorumlu olduğunu, Guatemala ordusunun ise tüm insan hakları ihlallerinin yüzde 93'ünden sorumlu olduğunu tespit etti.