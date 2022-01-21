Fibabanka SMS ile Başvuru Yapan Vatandaşlara Banka Hesabı Olsun, Olmasın 15.000 TL Ödeme Veriyor! Şart Yok Kefil Yok. 15 bin TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için Fibabanka SMS ile başvuru yapma imkanı sağlıyor.

Banka ihtiyaç kredisi kampanyalarında düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapan bankaların başında gelmektedir. Acil ihtiyacı olan sigortalı olarak çalışan veya banka hesabı olupta emekli olan kişiler kredi başvurularını yaparak bu bankadan düşük faizli kredi kullanabilecek.

Fibabanka Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan kişilere en fazla 15000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 15 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Fibabanka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kendi kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı: 34 22 numarasına gönderebilirsiniz. 34 22 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bankayı değerlendirmeye otomatik olarak kendi Genel Müdürlüğü tarafından yapacak ve kredi sonucu verecektir.

Nakit onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilir. Banka şubelerine giderken yanınızda, kimliğinizi ve gelir belgenizi de götürmeniz gerekiyor.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve fibabanka kredi kampanyasına katılabilir. Fibabanka acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli, toplamda da 36 ay vadeli olarak kredi kampanyasına katılmak için ayrıca banka şubeleri üzerinden de başvuru almaktadır.