Bankamatik Kartı Kullanan Kişiler 40.000 TL Ödeme Alacaklar! Bankadan Sabah 10'da Duyuru Yapıldı, Şart Yok Belge Yok. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 40.000 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Sizlerde bankamatik kartı kullanıyorsanız, 40.000 TL'ye kadar ödeme almak için TEB Bankası ve Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden başvuru yaparak, 36 ay vadeye kadar nakit kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, hızlı birşekilde bu iki banka üzerinden yapılan kampanya başvuru yaparak, ocak ayı sonuna kadar kredi ödemesi alabilir.

TEB Bankası

Teb Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisini kullanarak 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 40000 TL'ye kadar onay almaları durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve bu ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu kredilerde banka, belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi onayını SMS ile başvuru yaparak alacak. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranıza 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Başvuru yapacak olan vatandaşlar için ayrıca, Yapı Kredi Bankası da işlem yapıyor. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bu banka üzerinden SMS ile başvuru yapabildikleri gibi, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı birşekilde sizlere kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar kadar kredi hızlı bir şekilde Yapı Kredi Bankası, SMS ile sizlere bildirecektir. Onaylanan tutar kadar krediye en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceğiniz gibi, ayrıca, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.