Fibabanka 5000 TL Emekliye Ek Ödeme Verecek, Artı Kredi Kullandıracak

Uygun kampanyalar yapan bankaların başında gelen Fibabanka, emekli olan kişilere hem kredi hem de nakit avans kampanyası başlattı. Fibabanka üzerinden emekli maaşı almayı isterseniz banka sizlere özel olarak kampanyalar hazırlıyor. Fibabanka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere banka hızlı ve anında kredi sonucu veriyor. Fibabanka emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, bankaya maaş taşıması sonrasında hemen bu kredileri kullanabileceklerdir. Bankanın emekli maaşı taşıyan kişilere verdiği bir diğer kampanya ise emekli nakit avans kampanyası oluyor. Emekli olan kişiler, nakit avans kampanyalarına katılarak, acil para ihtiyaçlarında artı para ile işlem yapacaklarını duyurdular.

Fibabanka Nakit Limit Nasıl Alınır?

Fibabanka üzerinden nakit limit almak isteyenler, belirlenen bu şartlara göre hızlı ve anında işlem yaparak nakit limit başvurusu yapabileceklerdir. Fibabanka üzerinden nakit limit başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen sonuç veriyor. Fibabanka üzerinden nakit limit başvurusu yapmak isteyenler, bankanın mobil uygulaması üzerinden, müşteri hizmetleri üzerinden ve bankanın şubelerinden başvuru yapılabilecek. Banka kredi notunuza göre verilecek olan 5000 TL nakit ödemesi bankanın kampanyasına katılacak olan kişilere hemen artı para olarak hesaplarına yatacak. Bu yatan artı para hesabını istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Fibabanka Kredi Başvurusu

Fibabanka ayrıca emekli olan kişilere, maaş taşıması durumunda kredi onayı da verecek. Fibabanka üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen hesaplarına atabilecekler. Fibabanka ayrıca SMS ile de kredi imkanı sunuyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC KİMLİK numaranızı yazın ve bu mesajı 3422 numarasına mesaj olarak gönderin. bu şekilde attığınız mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan kredinizin olup olmadığını sizlere sms ile bildirecek. SMS ile kredi başvurusu gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceksiniz.