Fenerbahçe, Teknik Direktör Paulo Fonseca ile Anlaştı

Emre Belezoğlu’nun teknik direktörlüğünden ayrılmasından sonra kulübün başkanı Ali Koç teknik direktör aramalarına devam ediyordu. Başkan Ali Koç’un yeni sezonda teknik direktör olacak kişilerle görüştüğü biliniyordu. İsmi anılan teknik adamlar, Marco Silva, Paulo Fonseca ve Andre Villas-Boas gibi isimlerde.

Teknik direktör görüşmeleri devam ederken kimin yeni sezonda getirileceği merakla bekleniyordu. TRT Haber’in yaptığı son bir habere, Fenerbahçe Spor Kulübü 3 teknik adam arasından Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Peki, Paulo Fonseca Kim?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan teknik adam 5 Mart 1973 yılından Mozambik’te dünyaya geldi. Eski futbolcu sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela’da forma giydi. Mozabik asıllı olan Portekizli teknik adam 2005 yılında ise kariyerine futbol kariyerine son vererek emekli oldu.

32 yaşındaki teknik adam emekli olduktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Teknik Direktörlük kariyerine Estrela Amadora’da başladı. Burada 2 yıl geçiren Fonseca, bu takımdan sonra sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves’te teknik adam rolünde kariyerine devam etti. 2012 yılında ise Paços de Ferreira’nın başına geçti ve burada çıktığı toplam 41 maçta 1.93 puan ortalamasını yakalamayı başardı. Bu başarısından sonran ülkenin en köklü ekiplerinden biri olan Porto’ya imza attı. Porto’da ise kariyerinin ilk kupasını kazandı.

İlerleyen süreçte ise takımın beklenilenin altında kalmasından dolayı görevden alınıp 2014’te eski takımı olan Paços de Ferreira’ya geri döndü. İkinci kere teknik direktörlüğünü yaptığı Paços’da toplam 39 maça çıktı ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Buradan sonra 2015 yılında ise Braga’nın başına geçti.

Braga’da ise başaralı bir tablo çizen Fonseca, 1.82 puan ortalamasını yakaladı ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonluk sonrası ilk kez ülke dışına çıkarak 2016-2017 tarihleri arasından Shakhtar Donetsk’in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar’a imza atarak o dönem adı Trabzonspor’la anılmıştı.

Shakhtar Donetsk’te ise kariyerinin zirvesini gören Portekizli başarılı teknik adam, Ukrayna’da geçirdiği bu dönemde 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazanmayı başardı.