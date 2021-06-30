SGK Duyurdu, Pandemi Destek Yardımları 4. Faz Ne Zaman Yatacak? 1100 TL Hesaplara mı PTT’ye mi Yatacak? Vatandaşlar merakla bu soruların cevabını arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla pandemi destek yardımları devam ediyor. Önce başvurular yapılıyor. Daha sonra ise sonuçlar açıklanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara 1100 TL destek parası yatırılıyor. Şu an itibarıyla 1 ve 2. Fazlar alınmış durumda. Bu fazlar açıklandıktan sonra ise 3. Fazlar da alındı.

Şimdi ise vatandaşlar 4. Faz ne zaman bunu merak ediyor. Pandemi destek yardımlarının 1. fazı Mart ayında yapılmıştı. PTT çalışanları aracılığı ile yapılan bu yardımlar vatandaşların adreslerine gitmiştir. Yani destek yardımları adreste elden para olarak verilmişti. Daha sonrasında ise 2. Faz pandemi destek yardımı işsiz kalan vatandaşlar için yapılmıştı. 3. faz yardımlar ise halen devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar ödemelerini alıyorlar. İşte vatandaşların merakla beklediği 4. Faz hakkında bazı bilgilendirmeler.

4. Faz Pandemi Destek Yardım Başvurusu Olacak mı?

4. Faz Pandemi Destek Yardım Başvurusu Olacak mı? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için pandemi sürecinde destek başlatılmıştır. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda oldukça fazla bir yoğunluk vardır. 1100 TL olarak yapılan pandemi destek yardım süreci 1. ve 2. fazlarını tamamlamıştır. 3. fazlara devam edilmektedir. Başvuran vatandaşlar e-devlet üzerinden süreci takip edebiliyorlar. Yapılan değerlendirmeleri ise bireysel olarak değil hane olarak bakarak yapıyorlar. Bakanlıktan alınan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. Faz değerlendirmelerinin ve araştırmalarının sürdüğünü belirtti. Selçuk, 4. Fazın şimdilik konuşulmadığından ve böyle bir şey düşünülmediğinden de bahsetti. Yapılan başvuruların 3. Faz üzerinden devam ederek alındığını da söyledi.

Başvuruların ise bazı şartları var. 5510 sayılı kanunda belirtilen kamu işçileri bu destekten yararlanamayacak. Aynı zamanda 5510 sayılı kanunda belirtilen memurlar da faydalanamayacak. SGK tarafından geliri olanlar yani emekliler bu destek parasından yararlanamayacak. Aynı zamanda İŞKUR işsizlik ödeneğinden geliri olanların da başvurusu kabul olmayacak. Daha önce 1. ve 2. fazlarda bu destekten yararlananlar tekrar başvuru yapamayacak.