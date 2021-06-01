Fenerbahçe Cengiz Ünder için Harekete Geçti! Cengiz Ünder Kimdir?

Yeni sezonda takımına yeni isimler katmak isteyen Fenerbahçe şimdiden harekete geçti. Bir sonraki sezonda şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertli takım gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. İtalyan basınına göre, Fenerbahçe bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak takım kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeni sezon için takım için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takımn gündeminde genç yıldız Cengiz Ünder bulunuyor. İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe Spor Kulübü genç yetenek Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu, geçtiğimiz yıl 2020'de ise kiralık olarak Leicester City takımı içerisinde yer almıştır.

Son Kararı Jose Mourınho Verecek

İtalyan basınına göre, Fenerbahçe bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak takım kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Leicester City'de kiralık olarak bir süre forma giydikten sonra tekrardan Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i sarı-lacivertli kulübün istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Diğer yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.

Cengiz Ünder Nereli?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir, Orta saha pozisyonunda misyon alan Cengiz Ünder, 2018 Yalanla Medipol Başakşehir'den, Serie A'nın ehemmiyetli takımlarından bir olarak sayılan Roma'ya geçmiştir. Ünder diğer yandan Türkiye A Ulusal Ekip formasını da giymektedir.

Cengiz Ünder kaç yaşında? Cengiz Ünder, 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Ünder 23 yaşındadır ve 1,73 boyundadır.

Cengiz Ünder Hangi Takımlarda Oynadı?

Ünder futbol kariyerine ilk adımı Bucaspor içerisinde başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında ise Gümüşordu’nun alt yapısına katılan genç oyuncu, 2014 ve 2016 yıllarında profesyonel kariyerine adım atmıştır. Profesyonel kariyerine ise Altınordu takımı içerisinde başlamıştır. devamında ise ünlülerin yer aldığı takımlar şu şekildedir;

2016 ile 2017 yılları arasında İstanbul Başakşehir takımı içerisinde oynamıştır.

2017’de ise futbolcu Roma takımına geçiş yapmıştır.

Geçtiğimiz yıl 2020'de ise kiralık olarak Leicester City takımı içerisinde yer almıştır.