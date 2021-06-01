Fenerbahçe Cengiz Ünder için Harekete Geçti! Cengiz Ünder Kimdir?

Yeni sezonda takımına yeni isimler katmak isteyen Fenerbahçe şimdiden harekete geçti.  Bir sonraki sezonda şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertli takım gündemine sürpriz bir ismi dahil etti.

Spor 01.06.2021 - 12:05 01.06.2021 - 12:06 Berkay Keskin
Fenerbahçe Cengiz Ünder için Harekete Geçti! Cengiz Ünder Kimdir?

Yeni sezonda takımına yeni isimler katmak isteyen Fenerbahçe şimdiden harekete geçti.  Bir sonraki sezonda şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertli takım gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. İtalyan basınına göre,  Fenerbahçe bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak takım  kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeni sezon için  takım için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takımn  gündeminde  genç yıldız Cengiz Ünder bulunuyor. İtalyan basınının iddiasına göre  Fenerbahçe Spor Kulübü  genç yetenek Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu, geçtiğimiz yıl 2020'de ise kiralık olarak Leicester City takımı içerisinde yer almıştır.

Son Kararı Jose Mourınho Verecek

 İtalyan basınına göre,  Fenerbahçe bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak takım  kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Leicester City'de kiralık olarak  bir süre forma giydikten sonra  tekrardan Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i  sarı-lacivertli kulübün  istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi.  Diğer yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.

Cengiz Ünder Nereli?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir, Orta saha pozisyonunda misyon alan Cengiz Ünder, 2018  Yalanla Medipol Başakşehir'den, Serie A'nın ehemmiyetli takımlarından bir olarak sayılan Roma'ya geçmiştir. Ünder  diğer yandan  Türkiye A Ulusal Ekip formasını da giymektedir.

Cengiz Ünder kaç yaşında? Cengiz Ünder, 1997 yılında  dünyaya gelmiştir.  Ünder  23 yaşındadır ve 1,73 boyundadır.

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Stadio Olimpico Nerede ve Kimin Stadı?

Cengiz Ünder Hangi Takımlarda Oynadı?

Ünder futbol kariyerine ilk adımı  Bucaspor içerisinde başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında ise Gümüşordu’nun  alt yapısına katılan genç oyuncu, 2014 ve 2016 yıllarında profesyonel kariyerine adım atmıştır.  Profesyonel kariyerine ise Altınordu takımı içerisinde başlamıştır. devamında ise ünlülerin yer aldığı takımlar şu şekildedir;

2016 ile 2017 yılları arasında İstanbul Başakşehir takımı içerisinde oynamıştır.

2017’de ise futbolcu Roma takımına geçiş yapmıştır.

Geçtiğimiz yıl 2020'de ise kiralık olarak Leicester City takımı içerisinde yer almıştır.

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