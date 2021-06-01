Dünyayı etkisi altına alan ve uzun süredir maddi ve manevi kayıplara yol açan koronavirüs için yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Dünyada ve ülkemizde koronavirüse karşı aşılama son sürat devam ederken, yeni aşılarda ilerleyen tarihlerde ülkemize gelmeye başlayacak. Koronavirüse karşı mücadele kapsamında, aşılanmanın önemi herkes tarafından bilinmekte.

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı. Büyük illerimizde de aşılanma son sürat devam ederken, aşılanmada son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birinci ve ikinci doz aşılanmada son durum verileri haberimizde.

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilere yapılan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibariyle toplamda 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.



Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan güncel verilere göre 30 Mayıs Pazar günü, saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu.



Bu durumda toplamda doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.



Covid-19'la mücadelede kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son haftalarda büyük bir ivme kazandı. Birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 ulaşırken, toplamda 4 milyon 725 bin 242, Başkent Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190 oldu, ikinci doz aşı sayısı ise 1 milyon 38 bin 229 olurken toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir için ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.