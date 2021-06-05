Fenerbahçe - Anadolu Efes Maçında 5 Oyuncu Diskalifiye Oldu

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti. Anadolu Efes seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadeleye Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında yaşanan problem maça damgasını vurdu. Anadolu Efes'ten 1 oyuncu diskalifiye olurken, sarı-lacivertli takımdan ise 4 oyuncu diskalifiye oldu.

EuroLeague başarısı ile şampiyon olan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'ni de kupasına götürmek için sarı-lacivertli takım ile final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün olan taraf, Anadolu Efes karşılaşmayı 95-73 galip tamamladı. Anadolu Efes, böylece şampiyonluğa bir adım daha yakınlaştı.

Gergin Dakikalar Yaşandı

Karşılaşmanın sonlarına doğru Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında tatlı dakikalar yaşandı. Singleton'un maçın bitmesine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün sonrasında iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un bacak bölgesine isabet eden topun ardından iki oyuncu arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın yaşandığı dakikalarda, iki takımın da oyuncuları araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu değerlendirdi ve iki oyuncuda maçtan diskalifiye oldu. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da pozisyonun ardından maçtan ihraç edildi.Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faul sonrasında oyun dışında kaldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko:95- 73

Maçın Yapıldığı Salon: Sinan Erdem Spor

Maçın Hakemleri : Zafer Yilmaz, Sinan İşgüder, Can Mavisu

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11.

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 14, Danilo Barthel 9, Jan Vesely 6, Alex Perez 5, Ali Muhammed, Yiğit Onan, Tarik Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 8, Ahmet Duverioğlu 8, Berkay Candan,

1'inci Periyot: 23-19

Devre: 41-37

3'üncü Periyot: 64-56

5 Faul Alan: 35.14 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Diskalifiye: Christopher Singleton (Anadolu Efes) - Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Duverioğlu, Yiğit Onan (Fenerbahçe Beko)