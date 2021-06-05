Maskeli Geçen Son Yaz Mı Olacak?

Sosyal medya hesapları üzerinden son yaz konusu hakkında iddialaşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Profesör Dr. Derya Unutmaz önemli açıklamalar yaptı. Konu hakkında Profesör Dr. Şenol, virüsün belli bir noktaya kadar bağışıklık cevabı geliştirmesi ardından kontrol altına alınabileceğini belirtti. Kendi coğrafyası adına maskeleri çıkarmanın daha umutsuz bir durum olduğunu da dile getirdi. Diğer taraftan Profesör Doktor Unutmaz ise bu ay itibariyle dünyada aşı bolluğu oluşacağını söyledi. Aşılamanın bundan sonra daha çok hızlanacağını düşündüğünü ifade eden Profesör Doktor Unutmaz, “Aşılara karşı güvensizlik durumu olmamalı” dedi. Bu tip durumların giderilmesi ile birlikte ve çok iyi organize olunursa ilerleyen bir iki ay içerisinde nüfusun önemli bir bölümünün aşılanmış olacağı söylenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu son açıklamalarda maskeli son yazı geçireceğimizi söylemiş ve önemli açıklamalara imzasını atmıştı. Fahrettin Koca’nın bu açıklamaları ardından iki ünlü profesör de sosyal medya hesapları üzerinden bu konuda bir iddiaya girdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Konu hakkında Profesör Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ilk olarak bilimsel bir görüş nasıl tartışılır görünür kılınsın diye bunu sosyal medya üzerinden devam ettirdiklerini söyledi. Bilimsel bir görüş tartışması olduğunu ve elde ne kadar veri varsa her iki profesörün de yaptığı analizler bulunduğunu dile getirdi. “Başka coğrafyalardan her ne kadar Derya Hoca da bu coğrafyadan olsa da içerisinde yaşadığımız koşulları çok iyi bilse de insan davranışlarının ne kadar şaşırtıcı olduğunu unutmuş olabilir diye düşünüyorum” şeklinde açıklamalar yapıldı.

Elde edilen virüs hakkında çok şey olduğunu söyleyen Profesör Doktor, bulaşma yolları hakkında da çok şey bulunduğunu fakat bu virüsün öğrettiği en önemli durumun daha önceki başka grip salgınlarından daha farklı olduğunu söyledi. İnsan tutum ve davranışlarının ise en belirleyici olan özellik olduğu açıklandı.