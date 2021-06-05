Fenerbahçe Başkanı Koç Taraftarına Müjde Verdi! Marcelo Gelecek mi?

Fenerbahçe son dakika transfer gelişmeleri merak ediliyor. Fenerbahçe'nin sezona damga vuracak transfer çalışmaları devam ediyor. Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalardan sonra sağ bek ve sol bek transferlerinde yıldız isim alacağı söylendi. Ali Koç'un yaptığı açıklama sonrasında İspanyol basınında da yer alan haberlere göre Marcelo Fenerbahçe'ye gelecek.

İspanyol gazetesinin yapmış olduğu haberlere göre, Real Madrid'in yeni yılda kadroda yapılandırmaya gideceği ve daha çok genç oyunculara şans verileceği yazdı. Takımdan ayrıcalacak isimlerin başında olan Marcelo, Bale ve İsco'nun teklifleri de bu durumda arttı. Bu oyuncuları satarak Real Madrid 50 milyon Euro rahatlama sağlayacak.

Marcelo Gelecek mi?

Fenerbahçe için sevindiren haberlerden birisi de Marcelo'nun şu ana kadar her hangi bir teklifinin olmaması. Dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo, Roberto Carlos ve Mesut Özil'den de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor. Ayrıca Fenerbahçe Camiası Carlos ve Özil'in araya girerek bu transferi bitirmesini istiyor. Bu iki isim Marcelo ile görüşmelerini yaptıkları söylentileri de haber sitelerinde yayımlanıyor.

25-25 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul sonrasında, Ali Koç Marcelo bombasını patlatmayı hedefliyor. Bu transfer Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırıyor.

Yıllık Ücreti 8 Milyon Euro

Fenerbahçe'nin son dakika transfer hedefi olan Marcelo yılda 8 milyon Euro kazanıyor. Net bir teklifin gelmesi durumunda Real Madrid düşünmeden teklifi kabul edecek. Şu an için Marcelo için hiç bir takım transfer teklifi yapmadı. Bu durum da Fenerbahçeli taraftarları daha çok heyecanlandırıyor.

Marcelo Ne Zaman Gelecek?

Mesut Özil'in de Real Madrid'den arkaşı olduğu Brezilyalı dünyaca ünlü sol bek Marcelo'nun Fenerbahçe'nin resmi teklifinin bugünlerde yapılması bekleniyor. Fenerbahçe tecrübeli oyuncu için 2 yıllık sözleşme teklifi yapacak. Profosyonel Futbol kariyeri boyunca sadece 2 kere takım değiştiren Marcelo, gideceği takım da jubile yapacak. Eğer Transfer gerçekleşirse Haziran ayında Takım Kampına katılması bekleniyor.

Marcelo Kimdir?

Gerçek adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan Marcelo, 12 Mayıs 1988 Tarihinde Brezilya'da doğdu. Şu an 33 yaşında olan ve dünyanın en iyi sol bek oyuncularından olan Marcelo, Brezilya'nın Fluminense takımında futbol hayatına başladı. Bu kulüpte yaşadığı çıkış sonrasında 2007 yılında Real Madrid gözlemcilerini etkiledi ve 6.7 Milyon Euro ile Real Madrid'e transfer oldu. 14 yıldan beri bu takımda görev alıyor. Yaşının ilerlemesi yüzünden Real Madrid transfer listesine koydu. İlk ciddi aday ise Fenerbahçe.