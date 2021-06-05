Ziraat Bankası'nda Paranız Varsa Dikkat! 10 Gün İçinde Şubeye Gitmeniz Gerekli

Ziraat Bankası son dakika haberi olarak yeni bir duyuru paylaştı. Ziraat Bankası'nda parası olan kişileri bu haber yakından ilgilendiriyor. Eğer Ziraat Bankası üzerinden bir hesabınız varsa ve bu hesap için 10 yıl boyunca işlem yapmadıysanız, 10 gün içinde şubelere gitmeniz gerekmektedir. Eğer hesabınızda para varsa bu paranın da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir olacağı söyleniyor. Eğer başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler, hesaplarında hiç işlem yapılmadıysa hesapları bloke olacak ve bu hesaplar kapatılacaktır. Bu durumda eğer hesabınızın devamını istiyorsanız, 10 gün içinde banka şubesine giderek güncel bilgilerinizi girmeniz ve hesabınızı yenilemeniz için başvuru yapmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de verilen bu yazılı açıklama sonrasında 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubelere giderek başvuru yapılması gerekiyor.

Ziraat Bankası konu ile ilgili açıklama yaptı

Ziraat Bankası hesabı olan müşterilerin hayalet hesap olarak bilinen ve 10 yıldır işlem yapılmayan hesapları kapatacağı duyuruldu. 5311 sayılı Bankacılık kanununun 62.maddesine bakacak olursak, banka üzerinde açılan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, 10 yıl içinde yapılmadıysa, hesap zaman aşımına uğrayacak ve hesap iptal edilip içindeki para Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir olacaktır.

Eğer böyle bir hesabınız varsa ve uzun süredir işlem yapılmadıysa, bankanız ile 15 Haziran 2021 tarihine kadar görüşmeniz, hesabınızı tekrardan aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Hesabınızda para yoksa, hesabınız iptal olacak ve Ziraat Bankası hesap numaranız da bu sebepten ötürü silinecektir.

Ne Yapmak Gerekiyor?

Ziraat Bankası hesabınızın kapanmasını istemiyorsanız size en yakın veya hesabınızın bağlı olduğu banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası tarafından yapılan bu duyurularda, 10 yıldır hesabınız kapalı ise ve işlem yapmıyorsanız, 15 Haziran'dan sonra hesabınız iptal edilecek. Sizde banka ile iletişime geçerek Ziraat Bankası hesabınızın kapatılmaması için bilgi güncellemesi yapmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Banka şubelerine gittiğiniz zaman banka müşteri temsilcisinden sıra numarası alarak işlemlerinizi kimliğinizle yaptırabilirsiniz. Bankaya gittiğiniz zaman eğer hesabınızı aktif edip internet şifresi almak istiyorsanız da banka personeli ile bu durumu görüşebilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 numarasını arayarak veya bankanın resmi internet sitesine girerek bu konu hakkında bilgiler alabilirsiniz.