Faturanı göster, adın soyadın yazıyorsa PTT 3 dakikada binlerce TL veriyor! Az önce resmileşti!

Az önce resmileşti! Faturanı göster, adın soyadın yazıyorsa PTT 3 dakikada binlerce TL veriyor! Ekonomik krizden olumsuz etkilenen vatandaşlara devlet tarafından PTT üzerinden yardım yapılacak. Artan fatura ücretlerinden sonra devlet tarafından yeni bir sosyal yardım paketi düzenleniyor. PTT üzerinden başvuru yapılacak. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvurular yapılacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen son günü beklemeden zamanında başvuru yapması öneriliyor.

Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Kadar PTT?

Vatandaşlar için doğalgaz ve elektrik faturalarına destek ödemesi 90 TL’den 260’ye yükseldi. Ayrıca doğalgaz desteği 900 TL’den2.500 TL’ye yükseldi.

PTT Fatura Destek Başvuru Nereye Yapılıyor?

Doğalgaz ve elektrik faturası için yardım almak isteyen vatandaşlar PTT fatura destek başvurusu yapmalıdır. E-Devlet üzerinden online başvuru yapılabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı sayfasında kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Doğalgaz yardımı için hak sahipleri için ücret PTT’ye yatırılır. Vatandaşlar PTT’ye doğalgaz faturalarını götürerek yardımdan yararlanabilir.

PTT Fatura Destek Şartları

§ T.C vatandaşı olmak

§ E-Devlet üzerinden başvuru yapmış olmak

§ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hak sahibinin belirlenmesi

§ Ödenecek olan faturaların mesken aboneliğinde olması

§ İkamet edilen adreste ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı aboneliğin bulunması

Doğalgaz veya elektrik için yardım almak isteyen vatandaşların PTT fatura desteği için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak zorunludur.

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