Son dakika haberi paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faturalı veya Kredi 10.000 ile 20.000 TL arasında verilecek!

10.000 TL ila 20 bin TL arasında verilecek olan Türk Telekom faturalı hat kredisi Turkcell faturalı hat kredisi faturalı hat kredisi dolandırıcılığı faturalı hat kredisi başvurusu Vodafone faturalı hat kredisi gibi krediler mevcuttur.

Faturalı hatlara özel 20.000 TL ile 10.000 TL arasında Kredi verilecek

Gittikçe zorlaşan ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşlar Kredi almaktadır bunlarla birlikte bankalar Kredi verirken vatandaşın bazı koşulları sağlamasını istemektedir, koşulları uygun olmayan vatandaşlar bankalardan kredi alamamaktadır bankalardan kredi alamayan vatandaşlar ise farklı yollar aramaktadır kredi almak için farklı bir yöntem ise faturalı Kredi imkanıdır.

Faturalı Kredi ile birlikte nakit sıkıntısı giderilerek yöntemlerde kolaylaştırıyor son dönemlerde pek yok vatandaşımız Vodafone, Turkcell Türk Telekom hatlarında düşük kredi notu olan vatandaşların Kredi olmadıklarından şüphelenmektedir acil olarak nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların ve kredi puanı düşük olan vatandaşların tercih ettiği bu yol yanlış bir yoldur Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom son zamanların en çok tercih edilmiş olan acil nakit para bulma yöntemi içerisinde yer almaktadır.

Faturalı hat kredisini nasıl başvuru yapılır?

Türk Telekom cep telefonu satışı ile birlikte kredi kartından telefona geçişi yasaklamaktadır. 48 aya kadar telefon alımları teklif edilmek için araştırmalar yapılmaktadır Bu sebeple Türk Telekom mağazasından Çağrı almak isteyen birçok müşteri bu tür kredileri destek olmak istemektedir bu tür bir kredi alabilmek için faturalarınızı düzenlenen olarak faturalı hat ile ödemeniz gerekmektedir bu faturalar düzenli ödendiği takdirde 24 saat ve 8 ay ödeme seçenekleri ile Türk Telekom'dan 10 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

Faturalı hatlara kredi alma koşulları

Faturalı hatlar üzerinden alım satım yaparak Nakit paraya dönüştürmek isteyenlerin faturalı kredi alma yöntemine uygun olmaları gerekmektedir.

Bu koşullar şunlardır;

2 yıllık konut ve profesyonel telefon aboneliği olması gerekmektedir

2 yıl ve daha uzun bir süre internet aboneliğiniz bulunması gerekmektedir

kişinin kendi adına kayıtlı faturalı hattı olması gerekmektedir

aynı hattı en az 6 ay kullanmanız gerekmektedir

aynı faturayı en az 2 yıl kullanmanız gerekmektedir

Tüm bunlar yeterse telefon alamayarak başka bir cihaza yönlendirme yapabilirsiniz

Faturalı hat üzerinden kredi alma yöntemi telefon veya mağazadan yapılacak olan başvurular ile başlar vatandaşlar genellikle faturalı hatlarımı sunmuş olduğu kredi fırsatlarından reklamlar aracılığıyla ulaşır ilgili operatörlerin firmasından alınabilecek en yüksek telefon miktarı faturalı hattı müşteri olan operatörden satın alma işlemi gerçekleşir Burada alınan telefon vatandaşın yanına kalmıyor ödenecek olan miktardan az bir miktar ise nakit olarak geri iade ediliyor kısaca telefon makul ücret karşılığında bir kişiden alınıyor bu şekilde de hat üzerinden kredi alınmış gibi oluyor tutar faturaya yansıyor ve kişi Kredi ödüyormuş gibi taksit ödemeye devam ediyor.

Faturalı hatlar için kredi Nedir?

Bankalardan kredi çekmek de zorlandığımız dönemler olabilir Bunun sebebi ise Kredi notunun düşük olması veya sicilinin kötü olması olabilir bankalardan kredi almanın mümkün olmadığı zamanlarda özellikle Kredi notu düşük olan kişiler için banka kredisi almanın zorluklarını gidermek için alternatif yöntemler bulunur bu şekilde faturalı hatlara borç transferi sunan firmalar da mevcuttur

Operatör faturalı hatlara uyguladığı faturaya yansıyan fiyatlandırma sistemi 3 Firma 10 bin liraya kadar Cep telefonu satın almak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor 12 aya Varan taksit seçenekleri ile yapılan Bu yöntem yüksek miktarlarda satın alınan cep telefonlarının satışı yapılarak acil paraya çevrilebiliyor

Ön ödemeli hatlar için kredi verilir mi?

Ön ödemeli madde bulunan kişiler hat üzerinden kredi çekme fırsatından faydalanamazlar.

Ön ödeme veya nakit ücretlendirme Zorunlu olan işletmelerin ön ödemeli hatlarda kredi işlemleri yapmalarına izin vermemektedir. Dilerseniz her ay yükü dengelemeyi taahhüt edebilirsiniz ön ödemeli hat sahipleri tek cihaz almak için sözleşme veya işlem yapamazlar sebebi ise bu kredileri faturalı hat kullanan kişilere belirli zamanlarda düzenli ödeme yapan kişilere sunmasıdır.