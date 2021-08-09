Cumhurbaşkanlığı Son Dakika Haberi, Kamu Bankaları 75000 TL'ye Kadar Olan Tüm Borçlarınızı Kapatacak, Banka Şartı Yok

Vakıfbank ve Halkbank'tan 75000 TL borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler dilerlerse diğer bankadaki olan borçlarını kapatma kredisi ile birlikte sıfırlayabilirler. 75000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir yazımızı okuyarak, bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 75000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler isterlerse, ihtiyaç kredisi olarak içinden borç kapatmalarında yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda bu krediler için onay olacaklarını söylemek istiyoruz. İki bankanın da kamu bankasında olmasından dolayı düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sunmaktadırlar.

Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin gelir durumuna da bakarak kredi onayı vereceklerdir. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparak, hemen 75000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 75.000 TL Kredi

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin en yakın Vakıfbank şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvuru yapmaları öneriliyor. Kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankadaki borçları da hesaplandıktan sonra toplam limit olarak sizlere ihtiyaç kredisi verilecektir. 75000 TL borç kapatma kredisi, aldığınız zaman diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız kapatılacaktır. Ayrıca bu borçların da güncel olması gerekiyor. Aldığınız kredilerde 36 ay vadeli 3 aya erteleme yapabilirsiniz.

Halkbank 75.000 TL Kredi

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişilere en yakın banka şubelerine giderek belgeleriyle birlikte başvuru yapabilir. 75000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilerin uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışması veya emekli olması gerekiyor. Emekli olan kişilerde emekli maaşını Halkbank'tan alması şarttır.

Aldığınız kredilerde, güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatacaksınız. Güncel olmayan, daha önce bankalardan, İcralık olduğunuz borçları kapatmak için bu kredilere başvuru yapacaksanız, kara listede olduğunuz için otomatik olarak olumsuz yanıtı alırsınız. Halkbank, borç kapatma kredilerinde 36 ay vade, ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.