Faizsiz Kredi Verilecek mi? Kamu Bankaları Duyurdu

Son dakika olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizsiz krediler için açıklamada bulundu. Uygun faiz oranları ile kredi veren bu bankalar faizsiz kredi verecek mi açıklama yapıldı. Son zamanlarda özellikle faizin haram olduğu için kredi almak istemeyen birçok kişi bulunuyor. Bu sebepten ötürü de kredilerde faiz istemeyen vatandaşlar faizsiz kredi nasıl alırım bunu merak ediyor. Kamu bankaları da açıklama yaparak şu an için kendi bankaları üzerinde faizsiz bir kredi kampanyası olmadığını duyurdu.

Ziraat Bankası, kendi kurmuş olduğu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden yaptığı tüm bankacılık işlemlerinde faiz yerine kar payı uyguluyor. Faizsiz ve dinimize göre helal kredi almak isteyenlerde Katılım bankaları üzerinden faizsiz kredi alabiliyor. Bu bankalardan da işlem yapacak kişiler, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi gibi ürünlerde, kredi yerine finansman desteği adı altında kar payı oranları ile uzun vadeli ihtiyaçları kadar nakit imkanından faydalanıyorlar.

Ziraat Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi alacak kişiler, katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Ziraat Katılım Bankası üzerinden sizlere hemen sonuç verilecek ve sonuçlara göre krediler hemen kullandırılacak. Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapmak isteyenler, bankadan hesabı olması durumunda bankaya gitmeden online kredi başvurusu yapabilecektir.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına faizsiz olarak katılmak istiyorsanız, size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubelerine gidebilir ve bu şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, taşıt kredilerinde 48 ay, konut ve ipotekli kredilerde 60 ile 120 ay vade arasında kredi verecektir. Özellikle faizsiz konut kredisi almak isteyenler, bu banka üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi kampanyası merak eden bir diğer kesim ise emekliler oluyor. Emeklilere banka 5 maaş avans faizsiz imkan tanıyacaktı. Henüz bu program ve kampanya ile ilgili net bir bilgi yok. Eğer ziraat bankası üzerinden bu kampanya başlarsa, kamu bankalarından emekli maaşı alan kişilere 5 maaş faizsiz kredi verileceği duyuruldu.