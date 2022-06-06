TC kimlik numaranızı yazarak 5000 ve 10000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için kampanya başlattı

T.c kimlik numarası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar DenizBank'ın başlattığı kampanyaya katılarak cep telefonları üzerinden mesaj atabilir veya kredi başvurusu yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilirler. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız başvuruları ile birlikte Denizbank sizlere t.c kimlik numaranı üzerinden yapılan sorgulama sonrasında 5.000 TL ile 10.000 TL arasında kredi ödemesi vermektedir. Banka kredi puanı yüksek olan kişiler ve daha önce bu bankadan kredi kullanan kişiler daha yüksek limitlerde de kredi onayı alabiliyor.

Denizbank başlatmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. 5000 TL ile 10.000 TL arasında Kredi kullanacak olan vatandaşlarım banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. 1300 ve üzerinde kredi puanı olan vatandaşlar sms ile başvuru yapmak için ücretli bir mesaj atması gerekmektedir.

SMS ile kredi başvurusu DenizBank'ın cebimde kredi kampanyası olarak biliniyor

Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir onaylanan tutarı da en yakın Denizbank şubesinden kullanmanıza olanak sağlar. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden hemen önce banka kredi puanınızı da DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden öğrenebilir ve hatta sms ile başvuru yapmadan internet bankacılığını kullanarak krediyi mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz.