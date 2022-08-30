Fatih Özer Kimdir, Kaç Yaşında, Nasıl Yakalandı? Thodex Kurucusu Arnavutluk'ta Ortaya Çıktı

Kırmızı bülten ile aranan ve Thodex'in kurucusu olarak bilinen Fatih Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Fatih Özer günün en çok aranan ismi olurken Thodex kurucusu ile ilgili detaylı bilgiler de öğrenildi.

Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer'in yakalandığı bilgisine ulaşıldı ve konu gündemde yer aldı. Arnavutluk polisi sabah saat 8.30'da bir operasyon düzenledi ve Fatih Özer ise bu şekilde ele geçirildi. Arnavutluk makamlarında Fatih Özer'in sorgusunun devam ettiği öğrenirken konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de araştırıldı. 3 ay önce polis ekipleri Fatih Özer ile irtibatta olan iki kişiyi gözaltına almış daha sonra ise bu iki kişiyi serbest bırakıp takip etmeye başlamıştı. Sizler için haberimizin devamında Arnavutluk polis tarafından yakalanan ve Süleyman Soylu'ya yakalandığı hakkında bilgi verilen Fatih Özer ile ilgili detaylı bilgileri paylaştık.

Yazılı bir açık kullanmada bulunan Arnavutluk polisi uluslararası düzeyde aranan insanların yakalanması hakkında operasyonların devam ettiği bilgisini paylaştı. Yine paylaşılan açıklamada dolandırıcılık ve suç örgütü kurmak suçlarından uluslararası düzeyde aranan Özer'in yakalanması günün en çok konuşulan konusu oldu. Özer'in hakkında uluslararası ve ulusal yakalanma kararı bulunuyordu. Polis ekipleri ise Fatih Özer'i yakalamak adına Brain kod adlı bir operasyon gerçekleştirdi ve operasyonun başarıyla sonuçlandı öğrenildi.

Fatih Özer'in yakalanması ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı da önemli bir açıklamada bulundu ve Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'ya kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bilgisini ilettiğini aktardı. Bunun yanı sıra söz konusu şahsın iadesi için işlemlerin başlatıldığı da belirtildi. Hapis cezası istenen Fatih Özer'in pek çok suç kaydı bulunuyor ve yakalanan şahsın toplamda kaç sene hapis cezası alacağı merak ediliyor.