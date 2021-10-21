Nepal ve Hindistan'ın Uttarkand Bölgesinde Selden Ölenlerin Sayısı 100'ü Geçti

Evler, heyelanlarla içlerine sürüklenen kayalar tarafından sular altında kaldı veya ezildi. Beşi tek bir aileden olmak üzere yaklaşık 50 kişi Uttarkand'da ve benzer sayıda kişi Nepal'de öldü, her iki ülkede de düzinelerce kişi kayıp. Hindistan'ın Kerala eyaletinde daha güneydeki yağmurlar da ölümcül selleri tetikledi ve orada 39 kişi daha öldü.

Çarşamba günü Uttarkand'da altı ceset daha bulundu ve popüler bir turistik yer olan Himalaya eyaletindeki ölü sayısı 52'ye yükseldi. Eyalette okullar kapatıldı ve dini ve turistik faaliyetler askıya alındı. Ganj, Rishikesh'teki bankasını patlattı ve popüler Nainital bölgesi ciddi şekilde etkilendi.

Normalde Ekim ayının tamamında 30,5 mm'ye (1,2 inç) kadar yağış gören Uttarkand, bu hafta 24 saatlik dönemde 328 mm yağış kaydetti. Ancak Hindistan Meteoroloji Departmanı, yağışların artık hafiflediğini söylüyor.

Nepal'deki yağışların hafifletilmesi o kadar hızlı olmayabilir. En kötü etkilenen bölgeler doğu Nepal'deki Panchthar bölgesi ve batı Nepal'deki Ilam ve Doti.Reuters'in bildirdiğine göre, kurtarma ekipleri iki gün boyunca Nepal'in batısındaki Seti köyünde mahsur kalan 60 kişiye ulaşmak için mücadele ediyorlardı. Nepal hükümeti, selden etkilenen her kurbanın ailelerine 1.700 dolar (1.220 £) veriyor.

Uttarkand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, ölenlerin aileleri için 400.000 rupi (3.800 £; 5.300 $) ve evleri yıkılanlar için 190.000 rupi daha tazminat ödeneceğini açıkladı. Başbakan Narendra Modi, Twitter'da taziyelerini iletti: "Uttarakhand'in bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle can kaybından dolayı ızdırap çekiyorum. Yaralılar bir an önce sağlığına kavuşsun."

Şiddetli yağışları iklim krizine bağlarken, uzmanlar ayrıca Himalayaların yüksek kesimlerindeki hidroelektrik projelerinden ve bölgenin kırılgan ekolojisine zarar veren dik yamaçlarda aşırı ve genellikle kontrolsüz inşaatlardan bahsetti.

Uzmanlar ayrıca, daha yüksek sıcaklıkların Himalayalar'da daha az kar anlamına geldiğini söylüyor - ve bu, şiddetli yağışlarla birleştiğinde, büyük miktarda suyu aşağı doğru iterek ani selleri tetikliyor. Güney kıyı eyaleti Kerala da Cuma gününden bu yana şiddetli yağmur gördü. Binlerce insan güvenli bir yere taşındı, 1.600'den fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.