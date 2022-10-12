Faizsiz ödenecek! Önemli, Kamu bankalarından 30 bin TL faizsiz Kredi ve acil nakit imkanı!

Faizsiz kredi alacak olan kişileri kamu bankaları üzerinden 30000 TL'ye kadar sıfır faiz oranları ile birlikte acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Bankalar üzerinden faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım bankasını tercih ederse, başvuruları gerçekleştirecekleri tüm kredilerde hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmaz ve tüm bankacılık işlemlerinde de sıfır faiz olarak İslami şartlara uygun olarak işlem yaparsınız.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası İslami şartlara uygun olarak tüm bankacılık işlemlerini yaparken vermiş oldukları tüm kredilerde de faiz olarak sizlere destek olmaya devam edecek. 30000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara aynı gün içinde yatırılmaktadır. 30000 TL'ye kadar sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve onaylanan tutarı hesaplarınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda diğer bankalarda olduğu gibi bu bankaların kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması gerekiyor.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve son işyerlerinde, oniki aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, bankalar tarafından istenen şartların başında gelmektedir. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için faizsiz olarak borç kapatma kredisi de bu banka üzerinden istedikleri zaman kullanabilmektedirler.