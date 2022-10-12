15 milyon emeklinin Ekim ayında alacağı nakit ödemeleri belli oldu! Son dakika duyurusu yapıldı!

Emekli olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları ihtiyaç kredisi başvurularıyla birlikte kredi kullanabilecekleri yeni bir kampanya hazırlandı. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler için yapılan bu kampanyalarda, 15 milyona kadar olan tüm emekler, ekim ayı içerisinde alacakları gelir belgesiz kredi limitleri belli oldu. En yakın banka şubeleri üzerinden bankaların internet bankacılığı üzerinden ve emekli maaş hesabı almış olduğunuz bankaların müşteri hizmetleri numaraları üzerinden dilediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek gelir belgesi istenmeden sizlerde başvurunuzu 50000 TL'ye kadar yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapabileceğiniz Bankalar arasında gösterilen kamu bankaların en düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuçlarını vererek de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerinizi hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Acil kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu bankalar üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan kredileri de yine istedikleri zaman hesaplarına yatırabilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan ve toplamda 36 ay vadeli olarak verilecek olan kredi kampanyalarında 50000 TL'ye kadar sizlere kredi işlemleri yapılacak ve onaylanan kredilerde, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden direk hesaplarınıza yatacaktır.

Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlara verilecek olan 50000 TL kredilerde kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi işlemleri yapılarak hesaplarına ödemeler yapılmaktadır.