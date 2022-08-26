Emekliye müjde: Promosyon haricinde hesaplarınıza 10.000 TL ödeme alabileceksiniz

Emekli maaş alan vatandaşlar, son zamanlarda bankaların yapmış oldukları promosyon kampanyaları haricinde, kredili mevduat hesabı, başvurularını gerçekleştirerek de artı para alabilir istedikleri zaman bu parayı kredi değil, kredili mevduat hesabı olarak kullanabilirler. Emekli olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden sizlerde maaş almanız durumunda aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeleri yatırabileceğini bu kampanyalara katılabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşların artık para imkanından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kendi emekli maaşı hesapları üzerinden 10000 TL ye kadar artı para alabilmektedirler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabileceğiniz bu nakit kampanyalarında iki özel banka yapmış olduğu kampanyada özellikle kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara bu desteği vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Emekli maaş hesabınız Yapı Kredi Bankası üzerindeyse bu bankadan sizlere esnek hesap adında 10000 TL ye kadar artı para imkanı sunuluyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen görebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz, Nakit kampanyasında 10000 TL, sizin hesabınıza artı para olarak yatmaktadır.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar ise başvurularını kurtaran hesap adı altında yapılan bu yeni kredi kampanyasına başvuru yaparak, hemen gerçekleştirebiliyor. Denizbank kurtaran hesap başvurusunu, mobil uygulamalar üzerinden yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden banka şubeleri üzerinden ve oturduğunuz yerden cep telefonunuzdan SMS atarak da yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar KURTARAN yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda 10.000 TL kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilirler.