Çalışmayan Kişilere TC Kimlik Numarası ile 7500 TL Ödeme Verilecek

Son dakika nakit ödeme haberi bankalardan geldi. Bankalardan sigortanız olmasa bile kredi kullanabileceksiniz. Yalnız bankaların bu işlemler için şartı var. Kredi şartı banka kredi politikalarına uygun olan kişilere verilecek. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler banka kredi notu yüksek ise daha önceden banka çalışmaları yaptıysa kredi alabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler online olarak başvuru yapabilecekleri gibi bazı bankalardan da 7500 TL ödeme alacaklardır. 36 ay vadeye kadar sizlere verilecek olan bu ödemeleri özel bankalar ve kamu bankaları başlatmıştır. Hesabınızın olması durumunda 7500 TL onay alırsanız banka hemen sizin hesabınıza bu ödemeleri atacaktır.

QNB Finansbank'tan sms atarak sonucu öğrenin

QNB Finansbank son dakika kampanyasını yayınladı. Başvuru yapacak olan kişilere banka hızlı ve anında sonuç veriyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirler. Bu şekilde 5030 numarasına mesaj atarsanız, kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5030 SMS kredi sonucu olumlu olan kişiler bankadan kimlikle kredi alabilir. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanan kişilerde kredilerini 7500 TL'ye kadar alabileceklerdir. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapılan bu kredilerde, kişilerin kredi notuna göre onay verilmektedir.

Akbank'tan Online Kredi imkanı başladı

Akbank müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirler. Akbank müşterisi olan kişiler, uygun faiz oranları ile bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Akbanl Direkt uygulaması üzerinden direkt kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaktır. Onaylanan krediler 3 ay ertelemeli olarak Akbank hesabınıza yatacaktır. Bu bankadan ayrıca SMS atarakda başvuru yapılıyor. SMS için Kredi TC KİMLİK yazark 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Denizbank 3280 SMS kredisi ile 7500 TL ödeyecek

Özel bankalardan birisi olan Denizbank üzerinden de 7500 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. 7500 TL ödeme alacak olan kişilere bankalardan hızlı ve anında sonuç verilecek. Denizbank SMS kredi kampanyasına katılan kişiler onay alırsa hesaplarına hemen kredi gönderilecektir. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. 5 dakika içinde sonuç gelecek ve onaylı tutarı en yakın banka şubesinden alabileceksiniz.