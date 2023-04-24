Faizsiz kredi için tekrardan duyuru yapıldı! Son dakika açıklaması ile bu bankalardan faizsiz destek alacaksınız!

Son yıllarda özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte ekonomik sorunlar artarak devam ediyor. Vatandaşların maddi sıkıntıları her geçen gün artarken hayat pahalılığı da artış gösteriyor. Özellikle özel günlerde yapılan harcamalar, vatandaşların daha fazla borçlanmasına sebep oluyor. Ramazan Bayramı gibi özel günlerde yapılan ziyaretler, tatil ihtiyaçları gibi durumlar, vatandaşların akaryakıt masraflarının artmasıyla birlikte daha fazla harcama yapmalarına neden oluyor. Eğer Ramazan Bayramı gibi özel günlerde fazla harcama yaptıysanız ve ay sonunu getirmekte zorlanıyorsanız, faizsiz ihtiyaç kredisi veya faizsiz taksitli nakit avans seçenekleri ile finansal sıkıntılarınızı hafifletebilirsiniz.

Faizsiz nakit desteği veren bankalar arasında Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası yer almaktadır. Bu bankalardan size uygun olanı seçerek finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Peki, faizsiz ihtiyaç kredisi şartları nelerdir ve hangi bankalar hangi limitlerde kredi vermektedir?

QNB Finansbank, 6 aylık vade süresinde 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans olarak faizsiz destek sağlamaktadır. Denizbank ise 6 ay vade süresiyle hem faizsiz ihtiyaç kredisi hem de faizsiz nakit avans desteği sunmaktadır. Bu hizmetlerin toplam limiti 20.000 TL'dir. İş Bankası ise 5 ay vade seçeneği ile tam 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası da 6 ay taksit seçeneği sunarak 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit desteği sağlamaktadır.

Bu bankaların faizsiz nakit desteği imkanları, vatandaşların finansal sıkıntılarını hafifletmek için iyi bir seçenek olabilir. Ancak, faizsiz kredilerin ödeme koşulları ve diğer şartları hakkında detaylı bilgi almadan önce, bu hizmetlerin avantajları ve dezavantajları hakkında araştırma yapmanızı öneririz.