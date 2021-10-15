Faizsiz Kredi Duyurusu Yapıldı. Faizsiz Kredi Kimlere Veriliyor Belli Oldu. Son dakika faizsiz kredi haberi yayınlandı. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi konut kredisi veya taşıt kredisi kullandığınız zaman bankaların kendi uyguladıkları faiz oranları ile işlem yaparsınız.

Faizsiz kredi veren bankalar da ülkemizdeki katılım bankaları olarak bilinse de bu bankalar İslami şartlara uygun olarak müşterilerine helal Kredi imkanı sunmaktadır. Katılım bankaları vermiş olduğu kredilerde faiz yerine kar payı oranı uygular ve bu şekilde sizlere istediğiniz tutarda Kredi imkanı sunar. Katılım bankaları üzerinden sizlerde finansman desteğiniz için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Faizsiz kredi için şartlar...

Özel ve kamu bankalarında olduğu gibi katılım bankaları üzerinden de faizsiz ihtiyaç kredisi konut kredisi veya taşıt kredisi almak istiyorsanız bazı Kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Katılım bankaları üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden bir sorgulama yapılacak ve yapılan bu sorgulama sonrasında kredi notu kredi sicili gibi geçmiş banka performansınıza bakılarak onay verilecektir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan emekli çalışan devlet memuru olan kişiler bireysel kredi kullanırken en az 2 yıldır vergi levhası olan müşteriler ise ticari kredi kullanabilirler. Kullanacağınız ve yapacağınız tüm bankacılık işlemlerinde katılım bankaları hiçbir şekilde faiz uygulamaz.

Kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 6 ay ile 12 ay arasında en az sigorta durumlarının olması gerekiyor. Emekli alan kişiler ise emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Katılım bankaları üzerinden kredi başvuruları hem şubeler üzerinden hem de bankanın internet siteleri üzerinden yapılmaktadır.

Ziraat ve Vakıf katılım bankasından faizsiz kredi kampanyası

Ülkemizin katılım bankalarından kamuk olarak hizmet veren Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası faizsiz destek finansman kredilerini vermeye devam ediyor. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler düşük kar payı oranları ile bu bankadan 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemelerini de diğer bankalar da olduğu gibi 90 gün ertelemeli olarak yapabiliyorlar. Ziraat katılım Bankası ile Vakıf katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte ve yanlarında gelir belgeleri ile birlikte Kredi başvurusunu yapabilirler.