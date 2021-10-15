Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kredileri Duyurdu, Kamu Bankalarından İhtiyacı Olana Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları aracılığı ile devlet destekli kredileri başladı. Özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaf ve emekli vatandaşların öncelikle olacağı bu Kredi kampanyalarında Ziraat Bankası gibi Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları işlem yapacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler devlet destekli krediler de 20.000 TL'ye kadar onay olabilir ve 6 ay ertelemeli olarak kredilerin kullanabilirler. Kamu bankaları üzerinden yapılan bu açıklama ile birlikte devlet destekli krediler için de bazı şartlar belirlendi. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası önderliğinde yapılan Bu değerlendirme sonrasında bankalar kredi başvurusu başlıyor.

Devlet destekli kredi için başvuru şartları nelerdir?

Devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 20.000 TL'ye kadar bu kredileri kullanırken ilk taksit ödemesinde de 6 ay ertelemeli olarak işlem yapacaklardır. Banka özellikle 6 ay ertelemeli olarak vereceği kredilerde toplamda 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi kullandırmaktadır. Devlet destekli verilecek olan bu kredilerde Kredi notu düşük olan kişiler onay olabileceği gibi yeni işe başlayan ve emekli maaşını yeni bankaya taşıyan kişiler de hemen anında onay alabilecekler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsan 6 ay ile 12 ay arasında en az sigorta primlerinin yatmış olmasını bankalar istemektedir.

Bankalardan avukatlık olan icralık olan ve kara listede bulunan müşteriler özellikle emekli olması durumunda bu borçlarını kapattıktan sonra emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank veya halkbank'a taşıyarak yüksek limitli krediler kullanabilir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk bank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi ayrıca bu bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan da kredi başvurusu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra değerlendirmenin genel müdürlük tarafından yapılacağı için 1 ile 4 iş günü bekleyebilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi sonucu sizin cep telefonunuza mesaj ile gelecek banka şubelerinden yaptıysanız ise kredi başvurusu yapmış olduğunuz banka personeli sizi arayarak bilgilendirecektir. Bankaların resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranları ile diğer Kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.