Faiz Oranlarını Güncelleyen Bankalar Belli Oldu! 100 Bin Lira İçin %1,39 Faizli İhtiyaç Kredisi Fırsatı!...

Bankalar müşteri kazanmak adına sürekli olarak faiz güncellemeleri ile gündemde kalmaya çalışıyor. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar, müşteri kazanmak için faiz oranlarını sürekli güncelleyerek geniş bir yelpazede kredi fırsatı sunuyor.

Bankalar müşteri kazanmak adına faiz oranlarını güncelleyen bankalar, kredi konusunda da geniş bir yelpaze uygulayarak geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Günümüzde bu konuda bankaların hızına yetişmek artık pek mümkün değil. Bu konuda özellikle iki banka ihtiyaç kredileri konusunda faiz oranlarında güncelleme yaparak bunu resmi sitelerinde duyurdu.

Akbank ve İşbank faiz güncellemeleri ile geniş kitleye ulaşmayı hedefliyor. Yüzbinlerce müşterisi bulunan bankalar ülkemizin köklü bankalarından biri olarak sunduğu avantajlı krediler ile adlarından bahsettiriyor. İki banka da faizlerde yapmış olduğu güncellemeleri yayınladı.

Merkez Bankası tarafından yürütülen para sıkılaştırma politikasından dolayı, bankaların faiz oranla sürekli olarak yukarı seviyede seyir ediyor. Salgın döneminde de finansman desteği ihtiyacı duyan vatandaşlar için tek çare kredi kampanyası için bankalar kalıyor. Bu konuda bankaların yaptığı çalışmaları takip eden vatandaşlar iki güncel bankanın yapmış olduğu kampanya ile sevinmiş oldu.

Akbank Ve İş Bankası’ndan Kredi Fırsatları

İki banka tarafından sunulan ihtiyaç kredisi ile ilgili son haberler vatandaşlar tarafından yakından takip edilerek, ortaya çıkabilecek kampanya ile ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyor. Pandemi sonrası arkan ekonomik ve mali sıkıntılar finansman ihtiyacını ortaya çıkardı. Durum böyle olunca bankalar avantajlı paketleri açıklamaya başladı.

Vatandaşlar her i ki bankadan gelecek olan ihtiyaç kredileri için her iki bankanın internet sitesinden başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra iki büyük bankanın mobil uygulamaları kullanılarak da başvuru yapmak mümkün gözüküyor. Bir diğer başvuru yöntemi ise çağrı merkezlerinden müşteri hizmetlerine ulaşmak.

Akbank’tan %1,39 Faiz Oranlı İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Akbank önceki yıllarda başlatmış olduğu uygun faiz oranları ile fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sürekli olarak faiz oranlarını güncelleyen banka piyasaya göre en avantajlı kredi imkânlarını müşterilerine ve vatandaşlara sunuyor. Bu imkândan faydalanabilmek için başvurularınızı yapabilirsiniz.