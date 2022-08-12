Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı! Başvurular Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekli açıklama geldi. Merak edilen konu açıklığa kavuştu. Günlerce açıklanması beklenen konu ile ilgili Cumhurbaşkanı gerekli olan talimatı verdi. Esnafa müjdeler art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaması yapılan konu ile ilgili olarak esnafları sevindirici durum gerçekleşti. Önceki yıllarda yaşanan salgın nedeni ile ticari çalışmalarına ara vermek zorunda kalan esnafa yardım sağlanacak. Karşılıksız olarak verilecek yardımın toplam tutarı 4 milyar 622 milyon TL civarında olması bekleniyor. Destek için başvurular başladı. Bir ay boyuncu sürecek olan başvuru için e devlet portalı kullanılabilecek. Meslek kodlarına göre yapılacak başvuruda adımları tamamlayan esnaflar yardımdan faydalanabilecek. Başvuru adımlarında sorun yaşayan vatandaşlar, esnaf odalarından yardım alabilecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşların banka hesaplarına destek ödemesi yapılacak.

5 Bin TL Alacaklar

Hibe desteğinden faydalanacak olan vatandaşlar, gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkâr ile gerçek kişi tacirler faaliyet konularına göre yararlanabilecek. Tek seferde bir kez olmak üzere verilecek ödeme 2 ayrı grup olarak gerçekleşecek. Gruplar 5 bin TL ve 3 bin TL tutarında olup, birinci grupta yer alanlar kahvehane, kafe, çay bahçesi, öğrenci yurdu gibi yerer bulunuyor.

3 Bin TL Alacaklar

3 bin TL tutardan faydalanacak olanlar ikinci grupta yer alıyor. Bu grupta yer alan işletmeler, bakım onarım, tamirat ve kaporta gibi işlerde uğraşan hırdavatçı, oto yıkamacı, kuru temizleme, ayakkabıcı, konfeksiyoncu ve daha önce destekten yararlanmayan pastane, lokanta, dondurmacı, berber, taksici gibi olanlar bu grupta yer alıyor.

Bunun yanı sıra şu an için devam eden 4 aya mahsus olmak üzere 1 000 TL tutarındaki gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde tutarı 750 TL olan, diğer şehirlerde ise 500 TL olan kira desteği de mevcut. Bakanlıkça belirlenmiş olan birinci ve ikinci grupta bulunan ekonomik faaliyetler kurumun resmi internet sitesi üzerinden de görülebilir. Diğer kurum ve kuruluşlar için uygulanan benzer desteklerden yararlanılması, bu destek programından yararlanmaya engel teşkil etmiyor.