Faiz oranlarında deprem! 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekenler Garanti Bankasına kaç para taksit ödüyor?

Kişilerin anlık olarak nakit ihtiyaçları olabiliyor. Bu durumlarda bankadan hızlıca kredi çekebilmeleri işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Bankacılık konusunda ilerlemiş kurumlar arasında bulunan Garanti bankası müşterilerine birçok farklı şekilde kredi çekme imkânı sunuyor. 30.000 TL kredi çekmek isteyen müşteriler hızlı kredi seçeneklerine başvurarak kredi çekip nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Genelde bu şekilde kredi çekildiğinde faiz oranları daha düşük oluyor. Ama kredilerin taksit seçenekleri de daha az olabiliyor. Kredi çekmeden önce müşterilerin bankaların sunduğu ekstra imkanlara da dikkat etmesi önemli. Çünkü şimdi al 3 ay sonra öde gibi imkanlarda ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilere sunulabiliyor.

Garanti Bankasından Nasıl Kredi Alınır?

Garanti bankasından kredi çekmek isteyen müşteriler bunu mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için bir bankacılık şifresi olması yeterlidir. Müşteriler birkaç basit adımı tamamlayıp aynı gün içinde kredi onayı alabilirler. Bunun dışında internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkânı bulunuyor. Hızlı başvuru formunu dolduran müşterilerin talepleri incelendikten sonra kısa süre içinde kendilerine olumlu ya da olumsuz cevap kısa mesajla bildirilmektedir.

Son olarak müşteriler doğrudan şubelere gidip buradan da kredi başvurusu yapabilmektedir. Yüzde 2,65 faiz oranı ile kredi veren banka 36 aya kadar taksit imkânı tanımaktadır. Bu durumda da aylık ödemeler 1.400 TL civarında olmaktadır.

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