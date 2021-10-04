Facebook'un Eski Çalışanından İfşa Belgeleri!

CBS televizyonunun yayınına çıkarak önemli açıklamalar gerçekleştiren Frances Haugen isimli eski Facebook çalışanı, dikkatleri üzerine çekti ve dünya gündeminde yer aldı. Sosyal medya platformu olan Facebook belgelerini sızdıran kişinin kendisi olduğunu açıklayan Haugen, şirket ile ilgili önemli ifadeler kullandı ve detaylar merak konusu oldu. İşte Facebook'un eski çalışanından ifşa belgeleri ve Haugen’in açıklamalarına göre şirketin önceliği ile ilgili detaylı bilgiler...

37 yaşındaki Frances Haugen, söz konusu belgeleri kendisinin sızdırdığını aktardı ve şirkete yönelik yağmış olduğu suçlamaları bu defa kendisi söyledi. Şirketin önceliğinin yalan haber ve nefret söylemi ile mücadele etmek olmadığını ifade eden Haugen, önceliğin kar etmek olduğunu belirtti.

Amerika'nın Wall Street Journal isimli gazeteye sızdırdığı belgelerim bazı kanıtlarda da bulunduğunu açıklayan Haugen, Facebook'un büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini kanıtlamış olduğunu açıklayan bilgiler paylaştı.

Eski çalışan, sızdırmış olduğu belgelerden bazılarının ise Facebook'un çok takipçili ve ünlü bir kısım kullanıcıya, içerik kontrolü bakımından başka kullanıcılardan ayrıcalıklı ve farklı davranıldığını ortaya koyduğu şeklinde ifadeler kullandı. Belge sızdırılmasına karşılık olarak Facebook da önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Eski çalışanın sızdırmış olduğu belgelerin şirketin olumlu faaliyetlerinin üzerini örttüğü ve bunun yanı sıra yanıltıcı bir izlenim verdiği konusuna vurgu da yapıldı.

60 Dakika isimli programa çıkarak açıklamalar gerçekleştiren eski Facebook çalışanı Haugen, bu senenin başlarında daha fazla dayanamayacağını hissettiğini ve bu sebeple Facebook'tan ayrılma kararı aldığını belirtti. Şirketten ayrılmadan önce ise çok sayıda belgeyi ve iç yazışmayı kopyaladığını da anlatan Haugen, belgeleri sızdıran kişinin kendisi olduğunu aktardı.

Açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki eski çalışan tarafından sızdırılmış olan bazı belgeler Facebook’un bazı hissedarlar tarafından açılan karmaşık olan bir dava ile yüz yüze olduğunu da ortaya koyan bir niteliğe de sahip olmakta.