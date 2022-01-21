Eyüpsultan'da Üniversiteli Kıza Taşla Saldırdı ve Kafasından Yaraladı

Okuluna gittiği sırada dehşet dolu anlar yaşayan üniversite öğrencisi Aslı U., yaşadığı üzücü olay ile gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen dehşet verici olayda üniversiteli genç kıza arkasından bir kişi yaklaştı ve yerden almış olduğu taş ile genç kızın başına vurmaya başladı. Korku içerisinde okuluna koşan ve yaralanan genç kız ise daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aslı U. isimli üniversite öğrencisi kızın hastaneye kaldırılması sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra farklı bir kadına da taşla saldırdığı iddia edilen şüphelinin tutuklanması kamuoyunu mutlu eden bir gelişme olarak yorumlandı.

20 Ocak 2022 tarihinde, İstanbul'da üniversite okuyan Aslı U. isimli genç kız okula gitmek için kaldığı yurttan sabah erken saatte ayrılmıştı. Üzücü olay hakkında elde edilen bilgilere göre okuluna yetişmek için acele eden genç kız saat 07.30'da otobüsten indi ve okuluna gitmek için karşıya geçti. Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan otobüsten inen Aslı U., üniversite binasına girmek için ışıklardan karşı karşıya geçti ve peşinden gelen bir kişinin farkına vardı.

Bir kişinin kendisinin peşinden geldiğini fark eden üniversiteli genç, kız hızlı adımlarla okuluna doğru gitmeye devam etti. Başında siyah renkli şapka olan ve yüzünde cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki şüpheli daha sonra yere eğilerek eline bir taş aldı ve yerden almış olduğu taşla üniversiteli genç kızın başına vurdu. Saldırganın aniden genç kıza yönelerek taş ile başına vurması sonrasında üniversite öğrencisinin kafasının üst kısmına almış olduğu darbe sebebiyle kanlar içerisinde kaldığı öğrenildi. Panik ve korku ile okuluna doğru koşmaya başlayan genç kız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.