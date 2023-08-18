Türkiye'de uygulanan emeklilik sistemi kanunlar kapsamında vatandaş için kısıtlayıcı imkanlar tanıyabiliyor. Tartışmaların odağında bulunan ve emeklilik sürecinde uzun yıllardır konuşulan yaşa takılma sorunu sonunda aşıldı. EYT uygulaması ile 40'lı yaşlarında emekli olan kişi sayısı günden güne artarken ev hanımlarının emekli olabilmesine yönelik şartlarda değişiyor.

Emeklilik sisteminde yalnızca yaşa bağlı dezavantajlar değil prim şartlarında görülen ağır kurallarda vatandaşı zorluyor. EYT ile getirilen yaş düzenlemesine benzeyen bir durumun prim ödemelerinde de kolaylık sağlaması açısından sistemi yenilemesi bekleniyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞININ ÖNERİ METNİ O TARİHTE MECLİSE SUNULACAK!

30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren emeklilikte yeni bir reform dönemini başlatacak bu süreç için şartlar vatandaşın lehine olacak bir sürece evriliyor. Emeklilik reformu adı altında Çalışma Bakanlığının çalışma yaptığı ifade ediliyor. Emeklilikte prim esasını bambaşka bir seviyeye taşıyacak bu yeni reformun Ekim ayında mecliste gündeme getirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Çalışma Bakanlığının üzerinde henüz hazırlıklarını sürdürdüğü bu uygulamanın detayları da sonunda belli oldu. Emeklilik reformuyla birlikte çalışan Bağkurluların 9000 prim gün şartı ile emekli olması kararı 7200 güne kadar düşülebilecek.

EV HANIMLARINA DA GÜN DOĞACAK!

Hedefte yalnızca Bağ-kurlular yer almıyor. Yeni emeklilik reformuyla birlikte uzun süredir beklenen ve Cumhurbaşkanının seçim vaadi olarak ortaya koyduğu ev hanımlarına emeklilik konusu da netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanının özellikle vurguladığı ev hanımlarına emeklilik konusu isteğe bağlı sigorta primi üzerinde önemli fırsatlar sunacak. Ev hanımları doğum borçlanmasında olduğu gibi prim şartın üzerinde indirim fırsatından yararlanabilecek. Bu sayede 5400 prim günü üzerinden emekli olma hakkını elde edecek.