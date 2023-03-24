EYT'liler İçin Promosyon Miktarı 25 Bin Lirayı Buldu! Bankalar Açıkladı

EYT’lilerin yıllardır emeklilik için beklediği kritik eşik geçildi ve artık ilk maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu süreçte, emekliler bankaların sunduğu promosyonları da araştırmaya başladı. Bankalar arasında yeni emeklilere yönelik bir promosyon yarışı yaşanıyor ve promosyon miktarları 10 bin liraya kadar yükseldi. Ancak, önümüzdeki günlerde bu tutarın çıkması beklenen miktar ve uzman yorumları dudak uçuklattı ve EYT’lileri sevinçten havalara uçurdu.

EYT'liler emekli maaşlarının yatacağı tarihi beklerken, aynı zamanda bankaların emekli promosyonlarına da odaklandıkları görülüyor. Nisan ayında emekli maaşını almak isteyen EYT'li sayısının artmasıyla SGK'lar önünde yoğunluk yaşanırken, emekli adaylarının önemli bir bölümü promosyon tutarlarına yönelik araştırmalar yapıyor. Bankaların emekli promosyonu yarışında 10 bin liraya kadar çıkan tutarlar, EYT'lilerin büyük ilgisini çekiyor ve banka seçimi öncesinde belirleyici bir faktör haline geliyor.

EYT ile emekli olan vatandaşlar, bankaların kendilerine sunduğu emekli promosyonlarını değerlendirip hangisi en yüksek emekli promosyonunu veriyorsa onu seçmeyi tercih ediyor. Bu nedenle bankalar da her geçen gün müşteri çekebilmek için fiyatlarda artış yapıyor.

Emekli promosyon kampanyaları Nisan ayına girerken yükseliş eğiliminde. Bazı bankalar, yüksek promosyonlar sunarken, diğerleri ise maaşını taşıyan emeklilerin ödemelerini artırıyor. Mevcut kampanyalarda verilen promosyon tutarı 7 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında seyrediyordu fakat son zamanlarda promosyon tutarları 10 bin TL'ye kadar yükseliş gösterdi. Emekliler, aynı bankada 3 yıl boyunca kalacaklarına dair söz vermeleri durumunda 10 bin liralık promosyonu nakit bir şekilde alabilecek. Bu arada, EYT bekleyenler de banka promosyonlarını araştırmaya başladılar ve maaşlarının nereye yatacağına karar vermeye çalışıyorlar.

Emekli promosyonu almadan önce imzayı atmadan kampanya koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı bankalar yüksek promosyon için şart koymazken, diğerleri maaşını taşıyanlara ödeme miktarını arttırıyor. Emekli olmak isteyenler gelir aylık talep belgelerini doldururken, maaşlarını alacakları bankayı seçmek zorunda kalıyorlar. Ancak bu seçim bir anlaşma değil, maaşlarının yattığı bankayı değiştirebilecekleri anlamına geliyor. EYT'liler, maaşlarını alacakları bankayı seçtikten sonra 3 gün içinde promosyon tekliflerini de değerlendirip daha önce seçtikleri bankayı değiştirebiliyorlar.

PROMOSYON TUTARI 25 BİN LİRAYI BULACAK

Bankalar arasındaki promosyon rekabetinin kızışmasıyla birlikte henüz teklifini açıklamayan bankaların da promosyon tutarlarını yükseltmeleri bekleniyor. TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, TV100'e yaptığı açıklamada, mevcut promosyonların 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında olduğunu ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 25 bini bulabileceğini düşündüğünü belirtti. Ölmez, her ay 2 milyon 500 bin yeni müşterinin 14 milyar TL ucuz kaynak bankalara aktarılacağını ve bu kaynağın bankalar için önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca Ölmez, bankaların sağlayacağı diğer ek avantajların da değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Hüseyin Ölmez’in yaptığı açıklama EYT’lileri heyecanlandırdı ve bankaları yakından takip etmeye başladılar.