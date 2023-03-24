5.000, 10.000 ve 100 Bin Liralık Krediler Gelir Belgesi Olmayanlara Verilecek!

Bankaların düşük faizli kredi vermek için sunduğu koşullar arasında, gelir belgesi ve kefil gösterme talebi yer almaktadır. Ancak, gelir belgesi veya kefil gösteremeyen vatandaşlar, bu koşullar nedeniyle kredi almakta zorluk yaşamaktadır. Özellikle, herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar, bankaların bu talepleri nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu durumda olan vatandaşlar, düşük faizli kredi veren bankaların araştırmasını yaparak, alternatif çözümler bulmaya çalışmaktadır.

Bankaların gelir belgesi ve kefil istemeden kredi verme uygulamasına geçmesi, özellikle gelir belgesi veya kefil gösteremeyen vatandaşların yararlanabileceği bir imkan olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde işsizlik oranlarının artması ve ekonomik kriz nedeniyle bu uygulama oldukça sevindirici bir gelişme oldu.

AKBANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Akbank, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların kefil veya gelir belgesi sunmadan kredi kullanmalarına olanak tanıyan bir kampanya başlattı. Anında Kredi adı verilen kampanya ile vatandaşlar, kefil veya gelir belgesi göstermeden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilmektedir. Akbank, en yüksek kredi limiti sunan bankalardan biri olarak, belge veya kefil şartı aramadan bu hizmeti sunmaktadır. Kampanya kapsamında, müşteriler 36 ay vadeyle kredi ödemelerini yapabilirler. Başvurular, şubelere gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobi, Telefon ve İnternet Şubesi üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

ING BANK GELİR BELGESİZ KREDİ

ING Bank, gelir belgesi ve kefil talep etmeden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara Mini Kredi kampanyasıyla yardımcı oluyor. Bu kampanya kapsamında, gelir belgesi ve kefil şartı aranmadan, 5000 liraya kadar ihtiyaç kredisi çekme imkanı sunuluyor. Başvuru yapmak için ING Bank'ın resmi internet sitesi ya da internet bankacılığı kullanılabiliyor. ING Bank, bu kampanyasıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşların finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına yardımcı oluyor.

QNB FİNANSBANK GELİR BELGESİZ KREDİ

QNB Finansbank, gelir belgesi ve kefil gösterme zorunluluğu olmayan ihtiyaç kredisi kampanyası sunarak, diğer bankalardan red cevabı alan vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu kampanya sayesinde banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan QNB Finansbank'ın resmi internet sitesi, ATM'leri veya SMS yoluyla başvuru yaparak gelir belgesi ve kefil olmadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI GELİR BELGESİZ KREDİ

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen ve daha önce kredi kullanmamış olan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Banka, gelir belgesi veya kefil şartı aramadan, 36 ay vadeyle 10 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. Başvuru sürecinde de banka şubelerine gitmeye gerek yok. Garanti Bankası'nın online kanalları üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

GELİR BELGESİZ KREDİ NASIL ÇEKİLİR?

Gelir belgesi ve kefil göstermeden kredi çekmek isteyenler için geçmişte ek gelir belgeleri sunma zorunluluğu vardı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, vatandaşlar artık bu belgeleri bankaya sunmadan kolayca kredi çekebiliyorlar. Bununla birlikte, kredi notunuzun yüksek olması veya riskli bir grupta olmamanız önemlidir. Eğer bu koşulları sağlıyorsanız, internet şubeleri veya mobil uygulamalar aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz ve kredi tutarınız en kısa sürede hesabınıza yatırılacaktır.