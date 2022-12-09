EYT'de yeni hesaplama bombası! Bildiklerinizi unutun! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilik...

Bildiklerinizi unutun! EYT'de yeni hesaplama bombası! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilik... EYT hesaplamaları bağlamında vatandaşlar avantajlı olarak emekli olacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin dün yaptığı açıklamada EYT'nin bu ayın sonunda çözüme kavuşacağını açıklamıştı. Emeklilik prim şartları konusu ile ilgili da kesinleşen haberler ve en son detaylar sürekli olarak akmaya devam ediyor. EYT bağlamında bir çözüm bulunması ve emeklilikte yaşa takılanların problemlerinin bir an evvelce çözüme kavuşturulması vatandaşların en büyük isteği olmaktadır.

3600 Ek Gösterge Sahipleri De Yararlanacak

Hesaplamaların yapılmaya başlamasıyla birlikte SSK-Bağkur kapsamında vatandaşlar en iyiden faydalanma fırsatlarına sahip olabilecekler. Bağkur olanakları kapsamında vatandaşlar şimdilerde ayrıcalıklı ve sınırsız bir hizmet imkanı dahilinde yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler. Emeklilik prim şartları kapsamında 3600 ek gösterge olanakları dahilinde vatandaşlar ayrıcalıklardan faydalanma fırsatlarına haiz olacaklar.

EYT olanakları dahilinde hesaplamaların yapılmasıyla birlikte vatandaşlar her yönden en iyi olanaklardan yararlanacaklar. Emeklilik şartlarının sonraki zamanlarda daha geniş standartlarda artırılması düşünülmektedir. Sonuç olarak 3600 ek prim göstergesi kapsamında vatandaşlar en iyi standartlarda hizmetlerden yararlanma olanaklarına sahip oluyorlar. Fırsatlarla dolu bir hizmet imkanından faydalanma olanaklarına sahip olabiliyor ve vatandaşlar her yönden en iyiden faydalanıyorlar.

EYT olanakları kapsamında vatandaşlara sunulacak olan imkanların ileriki zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında açıklanması bekleniyor.

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