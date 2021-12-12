Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı, Aralık Ayında Hesaplara Yatacak, Kesin Onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı detaylı açıklamada çiftçilere merakla beklenen müjdeyi ivedi biçimde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kuraklık açıklamalarının detayları…

Kuraklık konusunda çiftçilere müjdeli haberler verildi. Kuraklıktan kaynaklı olarak buğday, çavdar, arpa, yulaf, nohut, fritikale ve de mercimek üreticilerimizin çeşitli nedenlerle verim kaybına uğradığı bir gerçektir. Bu açıdan 651 bin sayısındaki üreticilere toplam olarak 2.6 milyar liradan oluşan kuraklık desteği ödemesi Aralık ayının ikinci yarısında çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.

Kuraklık Konusunda Bakan Pakdemirli’den de Açıklama Geldi!

Ülkedeki pandemi koşullarından kaynaklı olarak enaf ve işçi kadar çiftçiler de büyük sıkıntılar yaşamıştır. Geçim sıkıntısı içinde olan şiçiler, çalışan kesimle beraber çiftçiler için de devlet destekleri açıklanmaya başladı. Bu konu hakkında çiftçi olarak tarımsal üreticilerin mağduriyetlerini giderebilmek adına Kabine Toplantısı esnasında ele alınan kuraklık ödenekleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından kuraklık konusu ödeneği hakkında Bakan Pakdemirli tarafından da müjdeli açıklamalar yapıldı.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasında 138 milyon 343 bin 961 liradan oluşan kuraklık destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığı ifadesi yer aldı. Çiftçilere verilecek olan kuraklık ödemesinde Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği dahilinde ve kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi hususunda 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı gereğince ise 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Dane Mısır, Baklagil, Fark Ödemesi hususunda ise 10 milyon 73 bin liralık, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği dahilinde de 4 milyon 885 bin liralık bir ödeme miktarının hesaplara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Pandemi ile beraber ülke genelinde yaşanan sorunlar genel düzeyde bir geçim sorununu meydana getirmiştir. Pandemi öncesinde de çiftçilerin belirli konularda yaşadıkları sorunlar hakkında destek ödemeleri yapılmakta idi. Pandemi kısıtlamaları ve ekonomik etkileri nedeni ile meydana gelen durgunluk, üretim sıkıntısı ve piyasa hareketsizliği, çiftçilere daha fazla kalem üzerinden destek verilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Bu açıdan kuraklık ödemesi destek kalemleri de çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları giderebilmek adına devlet destek ödemeleri planına alınmıştır.