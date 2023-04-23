EYT Yasasının Yürürlüğü Bankaları ve Emeklileri Harekete Geçirdi

Nisan ayının sonuna doğru, EYT Yasası kapsamında emekli olan vatandaşlar ve bankalar, promosyon ödemeleri ve kampanyaları konusunda harekete geçti. İlk maaşlarını Nisan ayında almalarıyla birlikte, bayram ikramiyeleri de hesaplara yattı ve bu tutarlar 2,000 TL'ye kadar çıktı. En düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekli promosyon ödemeleri tekrar gündeme geldi ve zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Bankalar, 2 milyondan fazla EYT'linin maaş almaya başlamasıyla birlikte, emekli promosyonlarında güncellemelere giderek yeni müşteriler kazanmayı hedefledi. Nisan ayının sonuna yaklaşırken, promosyon ödemelerinde de güncellemeler yapıldı ve miktarları 10,000 TL'ye kadar çıkan ödemeler yapılmaya başlandı. Mayıs ayına girerken, emekli promosyonları konusunda araştırmalar hız kazandı.

En düşük emekli maaşının 7,500 TL olmasıyla birlikte, SSK, Bağ-kur ve memur emeklileri de Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde 900 TL'lik bir artışla 2,000 TL'ye kadar çıkan ödemeler almaya hak kazandılar.

Güncel Emekli Promosyonları

Yapı Kredi:

3,500-7,499 TL arası: 5,250 TL

7,500-9,999 TL arası: 6,750 TL

Garanti BBVA:

3,500-7,500 TL arası: 5,250 TL

7,500-10,000 TL arası: 6,750 TL

Gerek kamu gerekse özel bankalar, emekli promosyonları konusunda güncellemelere giderek farklı kampanyalar sunmaya devam ediyorlar. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler daha yüksek promosyon tutarlarına sahip olma şansına sahip oluyorlar.