EYT Yasası Resmi Gazete’de Yayınlandı Mı, Ne Zaman Yayınlanacak?

Vatandaşlar “EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, bugün yayınlanır mı, EYT ne zaman resmi gazetede yayınlanacak?” şeklindeki soruları araştırıyor. EYT yasası kanun teklifi 28 Şubat akşamında Meclis’ten geçerek yasalaşması ardından günün en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Yasa için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası adına bekleyiş ise devam ediyor ve bu yasadan yararlanacak olan vatandaşlar “EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu detaylı bilgiler paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle çalışmalarına 3 hafta boyunca ara vermişti. 28 Şubat 2023 Salı gününde açılması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ilk gündem maddesi de (EYT) emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenleme oldu ve detaylar araştırıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda kanun teklifinin oylanması ve yasalaşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlandı ve bu şekilde emeklilik başvuru süreçte başlamış oldu. Sizler için haberimizin devamında Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamaları yazdık.

Meclis'te konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu mevcut yasa ile yaş şartı sigortalılık ve prim süresini tamamlayanın emekli olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar adına da yaş şartının kalktığı ifade edildi ve yeni bir şartın kesinlikle gelmeyeceği bilgisi anlaşıldı.

EYT yasasına göre emeklilik şartları ifade edildi ve yasanın 4 maddeden oluştuğu açıklandı. Emeklilik için yaş şartı bulunmadığı belirtilirken düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsadığı bilgisine ulaşıldı.