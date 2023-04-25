EYT sorunu çözüldü, kısmi emeklilik hakkında düzenleme geliyor!

Emeklilikte yaş sınırının yükseltilmesiyle birlikte birçok vatandaş emeklilik hakkını kaybetti. Bu durumun en büyük mağdurlarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Mart ayında başvurusunu veren 1.5 milyon EYT’li ilk maaşlarını almış oldu. Ancak EYT'nin çözülmesiyle birlikte yeni bir sorun ortaya çıktı: kademeli prim sorunu. Bu soruna çözüm getirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

EYT’den sonra kademeli prim gün sayısı

Bakan Bilgin, EYT sorununun çözüldüğünü belirtirken, kademeli prim gün sayısı ile ilgili yeni bir şartın geldiğini de açıkladı. EYT ile emekli olmayı bekleyen yaklaşık 2.2 milyon emeklinin Mart ve Nisan aylarında emeklilik sürecinin başlayacağı öngörülürken, geri kalan vatandaşlar ise kademeli prim gün sayısı ile ilgili şarta takıldı. Ancak Bakan Bilgin, müjdeli bir haber vererek SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşlar için prim gün sayısının düşürüleceğini ve emekli olabilmek için 15 yıl sigorta ve 3600 prim gün sayısının yeterli olacağını belirtti. Konuyla ilgili düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile kısmi emeklilik mümkün hale gelecek!

EYT sorununun çözümlenmesi sonrası kısmi emeklilik hakkında çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısmi emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ak Parti gruplarına yakın isimler tarafından sızdırılan bilgilere göre, düzenleme ile birlikte 15 yıl ve 3600 prim gün sayısı ile emeklilik mümkün hale gelecek. Bu düzenlemenin de yakın zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİLİĞİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısmi emeklilik hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, EYT’nin ardından kademeli prim sorunu ile karşı karşıya kalan vatandaşlar için yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Bu yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar için prim gün sayısı düşürülerek, emekli olabilmek için 15 yıl sigorta ve 3600 prim gün sayısı yeterli olacak.

MECLİS’E SUNULACAK

Söz konusu düzenlemenin Meclis’e sunulması için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Bu düzenlemeyle birlikte, prim gün sayısı yeterli olmadığı için emekli olamayan SSK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar için önemli bir adım atılacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, emeklilik hakkında bekleyen vatandaşların sayısının azalacağını belirtti.

EYT İLE BERABER YAKLAŞIK 2.2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 1.5 milyon EYT başvurusu sonucu emeklilik hakkı kazanan vatandaşların emekli maaşları ödenmeye başladı. Buna ek olarak, kademeli prim sorunu nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan vatandaşlar için de yeni bir düzenleme gündeme geldi. Bu düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 2.2 milyon kişinin emekli olacağı öngörülüyor.

EKONOMİK KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA

Hükümet, ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda, emeklilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. EYT sorunuyla başlayan süreç, kademeli prim sorunuyla devam ederken, yapılan çalışmalar sonucu önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur’lu vatandaşların emeklilik hakkı daha da kolaylaşacak.