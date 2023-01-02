EYT sonrası SGK noktayı koydu! İşe giriş tarihi 1999 öncesi, 2002, 2008 sonrası için 48, 49, 52 yaşla emeklilik geldi

İlk işe giriş tarihi 1995, 1999 öncesi, 2002, 2008 sonrası için 48, 49, 52 yaşla emeklilik müjdesi verildi. EYT öncesi SGK yayımladı. EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeler yapılmaya başladı. Alınan kararların Resmi Gazetede yayınlanması beklenirken bu konuda birçok kişinin sorusu bulunuyor. Kişilerin sigorta başlangıç tarihleri ve çalışma süreleri farklılık gösterdiği için bu konuda çok yoğun sorular gelmeye başladı.

SGK Tablosuna Göre Kimler Kaç Yaşında Emekli Olacak?

Yeni sistemde emekli olmak isteyen kişiler için dönüm noktası yasanın çıktığı 9 Eylül 1999 tarihi olarak uygulanmaktadır. 8 Eyül 1999 öncesi sigortalılık başlangıcı olanlarda yaş sınırı söz konusu olmazken bu tarih sonrasında sigortalı olanlar için prim gün sayısının ve belirlenen yaşın doldurulması gerekmektedir.

Yani ilk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 öncesi ve sonrası olan kişilerde emeklilik hesaplaması farklı yapılmakta olup 1999 öncesinde tarih ne kadar ileri giderse yaş şartı sınırı o kadar düşmektedir. Bu nedenle işe daha erken giren kişiler daha erken emekli olmak hakkı elde etmektedir.

haber24.com özel haber