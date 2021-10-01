2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Belli Oldu mu? Açıklama Yapıldı

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?: Ülkemizde çalışan nüfusun büyük bir kesimi asgari ücret ile çalıştığı için gelecek yıl asgari ücretin ne kadara çıkacağı büyük bir merak konusu oldu. Yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kalması ile gelecek yılda asgari ücretin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Pandeminin de etkisi ile enflasyonun yükselmesi ile asgari ücrete yapılacak zam da merakla bekleniyor.

Bu yıl fiyatların çok yükselmesi, pandemi nedeni ile birçok insanın işlerinden çıkarılması ve farklı işlere yönlenmek zorunda kalması ile asgari ücretin kaç TL olacağı da büyük bir merak uyandırıyor. Merak etmenin yanında insanların artık geçim derdi yaşaması belirlenecek rakamın biraz da zorunlu olarak beklenmesine neden oluyor. Artık artan fiyatlar karşısında maalesef asgari ücret yetersiz kalmış durumda. İnsanlar bu nedenle belirlenecek rakamın günün şartlarında tüm ihtiyaçlara yetmesini umut ediyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret içerisinde birçok temsilci bulunan bir komisyonun kararı ile belirleniyor. Komisyonun içerisinde Çalışma Bakanlığı görevlileri, Hazine Müsteşarlığı görevlileri, Devlet İstatistik Enstitüsü görevlileri ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevlileri bulunuyor. Bunun yanında en çok üyeye sahip işçi ve işveren sendikalarının görevlendireceği 5’er kişilik temsilci grubu da komisyonda yer alıyor. Komisyona Bakanlığın seçtiği üyelerden birisi başkanlık ediyor. Komisyon enflasyon, ülkenin sosyal durumu, ülkenin ekonomik durumu, geçim standartları ve daha birçok konuya dikkat ederek asgari ücreti belirliyor. Asgari ücret bir günlük olarak belirlenir. Aylık ücret veya saatlik ücret gibi değerler de bunun üzerinden hesaplanır.

Asgari Ücret 2022 Yılında Kaç TL olacak?

Henüz komisyon toplanmadığı ve görüşmeler başlamadığı için net bir rakam belirlenmiş durumda değil. Fakat tahminlerin çoğu asgari ücretin 3000TL’yi geçeceği yönünde. Uzmanların açıklamalarına bakılarak asgari ücretin net olarak 3200 – 3500 TL arasında bir tutara sahip olması bekleniyor. Tabii ki bu durumda brüt tutarın da 4000 TL civarlarında olması söz konusu oluyor. Yani çalışan vatandaşın eline 3200 – 3500 TL arasında bir tutar geçecek olsa da bunun işverene maliyeti 4000 TL’lere yaklaşacak belki de geçecektir.