EYT Kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Müjde!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, hükümetin politikaları bağlamında bazı adımların atılmasını gerektirmektedir. Son günlerde yapılan açıklamaların sonrasında EYT'li vatandaşların emeklilik umutları yeniden yeşermiş oldu. EYT konusuna yönelik net bir tarih verilmese de, EYT ‘liler ile ilgili olarak her türlü çalışmaların yapılacağı yeniden aktarıldı.

EYT’liler İçin AK Parti'den Yeni Açıklamalar Geldi

EYT konusu hükümetin özellikle de bütün kamu kurumları için önemli bir konudur. AK Parti Grup Başkanvekili olarak Muhammed Emin Akbaşoğlu son dakika açıklamasında bulundu. Canlı bir TV programına bağlanan ve bu konuda açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, EYT'li vatandaşların emeklilik hakları ve konuları hakkında müsterih olmaları gerektiğini belirtirken EYT konusunun mutlaka ele alınacağını iletti. Konuşması esnasında şu an Çalışma Bakanı olarak faaliyet gösteren Vedat Bilgin'in, EYT’liler konusunda zaten oldukça deneyimli ve de daha önceden çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Akbaşoğlu EYT konusu için net bir tarih de verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TV programındaki konuşmasında; EYT konusunun ve detaylarının memurlara verilecek olan 3600 ek gösterge uygulamasından hemen sonra zaman kaybetmeden gündeme geleceğini, bu konu hakkında 3600 ek göstergenin de 2022 senesi içerisinde mutlaka çözüme kavuşacağını ve de TBMM'ye gerekli bilgi ve detaylarla gönderileceğini söyledi.

Eyt’liler için 47 Yaş ve Prim Şartı İddiası

Erken emeklilikte yaş unsuruna takılanlar için yaş ve prim şartı formülü, EYT konusunda tartışılan yöntemler arasında ve bu formüller oldukça merak edilmektedir. Bu konu hakkında, birbirinden farklı ve çeşitli iddialar ortaya atılmaktadır ve bu söylentiler, her geçen gün daha da fazla dillendirilmektedir. Bu anlamda EYT’li olan birisi, 47 yaşından sonra emekli olması ve emeklilik haklarını elde etmesi gündeme gelebilecektir. EYT konusunda dile getirilen ve tartışılan bir başka iddia, kadınlarda ve erkeklerde uygulanmak üzere prim şartının sağlanması olabilmektedir. Sigortalı olma gün sayıları da 20 ila 25 yıl arasında olması şeklinde gündeme gelebilecektir. Konu hakkında başka bir öneri ise Almanya ve Finlandiya modellerini konu almaktadır. Bu modellerin en elverişli tarafları ele alınarak, karma bir tasarı ile Türkiye modeli olarak değerlendirilmesi ve Meclise sunulması bekleniyor.